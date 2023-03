Raquel Wester secretaria di Aruba Little League a duna di conoce den un entrevista cu e campeonato a cuminsa poco laat y a cuminsa esaki despues di carnaval. A tene cuenta cu e liga di Aruba y South Little League ta tuma un tiki tempo pa cuminsa debi na cosnan cu a pasa den aña anterior unda e bestuur a retira y no kier a participa mas. E organisacion di Brazil hugs a dicidi cu e iniciativa di drecha e veld y trece little league bek pariba di brug.

Tin den e tres liga algo di 700 mucha cu ta hunga den little league, center tin 21 team, Aruba North 17 team y Aruba South tin 16 team. A mira crecemento unda di 600 pa 700 mucha.

Seleccion ta keda forma pa cada liga, y parti di esaki ta hunga Aruba completo y fuera di esaki cada grupo ta hunga entre nan mes. Oficialmente ta 12 wega por hunga pa cada liga pa e campeonato.

Nos no tin suficiente veld, ta sperando un veld pa asina por keda cla y ta contento cu e veld na Brazil a keda drecha. Ta pidi mayornan stimula muchanan pa haci deporte e ta sano pa nan.