Lito Lacle: “Cantidad di hende cu ta core auto bou influencia di alcohol ta alarmante”

Durante fin di siman tras di lomba, tabata tin controlnan den trafico, den districto di Noord, durante 7 or di anochi pa 3 or di marduga. Un total di 264 auto a wordo para, di esakinan , 135 boet a wordo parti. Tambe tabata tin e “preventief fouilleren” pa bendemento di droga banda di hotelnan. Un total di 35 persona a wordo revisa y 7 persona a keda deteni. Polisnan a tuma marihuana, Molly y cocaina den beslag.

Si wak bon, den trafico tabata tin 5 persona bou influencia, y dos pa overlijke geweldpleging. Pero pa loke tin di haber cu droga, 7 persona a keda deteni, di cual ademas di e droga, tin placa tambe cu a wordo tuma den beslag.

Pero remarcabel y alarmante ta, e coremento di auto bou influencia di alcohol caminda cu den 8 ora di trabao a detene 5 persona pa core bou influencia di alcohol. Durante control a ripara cu hendenan no ta worry. E cifranan ta mustra cu ni con bo ta conscientisa e hendenan, pero ta parce cu nan no ta worry.

Sr. Lito Lacle, vocero di polis a sigui bisa cu tabata tin peleanan banda di South Beach, aunke mayoria tur cos ta concentra den e area ey. Loke mira den corant y websitenan di notica, ta principalmente ta e hobennan cu ta keda deteni. Ta lamentabel cu e ser femenino cu ta wordo deteni pasobra cu e ta bou influencia sea di alcohol of droga. Tabata tin 4 chauffeur femenino deteni pa core bou influencia di alcohol. Normalmente ta e ser masculino ta esun cu ta wordo deteni pero awo ta e ser femenino ta core auto bou influencia mas cu masculino.

Cuerpo Policial lo mester bay evalua kico lo bay haci den november te december. Si sigui asina cosnan lo bira mas pio y e controlnan lo mester bira mas hopi. Cifranan ta alarmante, ta purba conscientisa pa preveni, pero si esaki no ta yuda, lo mester bay over den e parti represivo caminda e posibilidad cu par di persona lo perde nan rijbewijs.

Di 100% control den trafico, ta 50% ta falta algo na e auto. Si no tin control, cos ta bay for di man. A pesar di tin control, a duna 135 multa, y den un solo districto, den 8 ora di trabao. Cuanto mas lo gara den otro barionan.

ACCIDENTE

Cifranan ta yuda den fiha bo maneho pa futuro, segun Sr. Lacle, no solamente den control pero en general dne trafico. Cu e cifranan aki y cu controlnan eherce den districto di Noord, por bisa cu mester bay over na mas control y un biaha mas, controlnan di trafico, pa motibo cu fayonan na e autonan, y esey ta algo grave. Si tin un accidente, un di e autonan cu no tin seguro, ta un caminda di cruz, pa por drecha bo auto. Mester sigui cu e control.

Por ehempel, na Corsou lo bay implementa nummerplaat cu un chip den dje y cu e autonan di polis tin un sensor den dje, pa controla caba di tur cos ta na ordo. Esey lo pone presion ariba e automobilista, pa e bay up date tur cos. Den e caso aki, tin mas o menos, na number di auto tin por lo menos 70 mil auto na Aruba, si mira e restonan cu por bin ainda. E ta bay haci e control pa Cuerpo Policial mas dificil, segun vocero di polis, Sr. Lito Lacle.