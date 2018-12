Lista di e mocionnan y votacion PRO y CONTRA den Parlamento

Casi na final di tur e preguntanan cu parlamentarionan a haci na minister y tur a keda contesta asina a bay over na pasa riba e mocionnan, presidente di Parlamento Sr Ady Thijsen a pasa un pa un riba e mocionnan splicando kico nan ta diaranson 19 December 2018 pasa di 10 or anochi y casi 11’or anochi tur e votacion a keda termina.

Aki ta sigui e lista.

Mocion 9 y 13 no a haya sosten di sala, di cual esakinan no lo pasa mes pa votacion.

1. Avp – Urgi Minister di asunto social haci tur su posibel pa hisa suma di bijsand, schoolkinder toeslag, handicapten uitkering y reparatie toeslag.

12 CONTRA – 8 PRO

2. AVP – Urgi Minister pa pone un suma financiero na unda centronan por haci uso di e suma aki, y e suma aki pa wordo controla di p.e directie sociale zaken, of instancia cu ta ricibi fondo di Gobierno.

12 CONTRA – 8 PRO

3. MEP, POR, RED, – Urgi gobierno presenta dentro di 6 luna na parlamento un solucion abase di ley contra e practica di haci negoshi cu tereno erfpak cu ta propiedad di pais aruba door di e companianan priva cu ta bende nan accionnan sin cu desaroya e tereno den forma proposito di cual el a wordo pidi pe.

O CONTRA – 20 PRO

4. MEP, POR , RED, – Ta dicidi di urgi percura Gobierno pa ssc ta ahusta articulo 30/4 di subsidie regeling caminda ta regla cu ssc cu ta esun cu ta encarga pa procesa peticionnan permiso di trabou pa entrenadonan internacional y urgi gobierno pa percura via e servicio corespondiente pa angelisa e proceso pa permisonan deportivo.

8 CONTRA – 11 PRO

5. MEP, POR, RED. Urgi gobierno abase di articulo 9 di geldlenings overingskomst di articulo romeinse cijfer II/ III bou di e H di landsbesluit 22 Juni 2009 ab 2009 nr 69 cobra Fundacion Lotto pa Deporte full e suma 17 miyon florin de inmediato pa incumplimento cu e rekesitonan stipula den e acuerdo entre gobierno y flpd.

8 CONTRA – 12 PRO

6. MEP, POR RED, . Urgi Gobierno Minister di turismo salubridad y deporte den conhunto cu Minister di educacion desaroyo y ciensa sostenibel, inverti den un programa di concientisacion y educacion pa cu nutricion di comemento saludabel y incorpora esaki na scol.

2 CONTRA – 18 PRO

7. MEP, POR, RED,. – Urgi Gobierno pa inverti den programa di concientisacion intensivo y tambe maneho mas extricto pa combati e fenomeno di humamento producto di tacabo den area publico cera y tambe pa combati e fenomeno di producto tacabo na cas of den auto cu muchanan presente.

12 CONTRA – 8 PRO

8. MEP, POR, RED,. – Urgi Gobierno pa aloca fondonan necesario pa asina Minsiter di turistmo salubridad y deporte conhunto cu minister di educacion desaroyo sostenibel y ciensa crea y ehecuta programa di concientisacion y educacion ariba e topico y uso di consumo di alcohol y pa crea un programa dirigi ariba yuda hobennan cu ta sufri di adiccion na alcohol.

9 CONTRA – 11 PRO

10. MEP, POR.- Urgi Gobierno pa pone mas fondo disponibel TPF pa asina contrata mas ploeg y sigura cu nos isla ta keda manteni limpi.

8 CONTRA – 12 PRO

11. AVP., – Gobierno duna sosten financiero na nos grandinan menciona pa nan por paga pa ser interna na un centro priva tanteen cu ta nan warda internacion di SABA.

11 CONTRA – 9 PRO

12. AVP , MEP,- Urgi minister pa haci e parkeo pa hendenan cu limitacion fisico cu tin e carchi di handikapten parkeer plaats segun articulo 28 di nos ley di trafico gratis y haciendo uso di vaknan blanco. Y urgi Minister di regla parkeo gratis via administracion di censo pa e auto di e pareha cu ta casa.

0 CONTRA – 20 PRO

14. MEP, POR, AVP – Urgi Gobierno pa prohibi consumo di alcohol tabaco y tur otro substancia ilegal na tur evento cu ta regarda muchanan y hobennan menor di edad e.o y no limita nan deporte y conciertonan di mucha pa urgi Gobierno pa prohibi di cualkier forma productonan di alcohol tabaco y otro substancianan ilegal na tur evento cu ta regarda muchanan menor di edad pa urgi Gobierno pa aumenta e esfuerso di campaña di concientisacion y prevencion bou di hobennan menor di edad hasta y despues final di fondonan aloca pa social crisis plan.

0 CONTRA – 20 PRO

Despues cu presidente di Parlamento a pasa riba e mocionnan aki a duna stem motivering na parlamentarionan.

Parlamentario Rocco Tjon:

Sr Rocco Tjon di Mep a duna di conoce cu e mocion nr 1 di Avp nan lo vota contra mirando cu tin hopi varios otro mocion cu a keda entrega caba mocion 9, 16, 32, 35, 37, 48 di presupuesto 2018 mirando cu esaki ta forma parti caba di e maneho di gobierno. Loke ta mocion nr 2 di AVP nos ta vota contra mirando mocion nr 24 di presupuesto 2018 y atrobe e ta den cuadro cu e maneho cu gobierno ta hiba y stipula. Mocion 12 di AVP ta sostene.

Parlamentario Rocco den Parlamento a bisa e kier para keto un rato pa loke ta mocion nr 3, y kier a splica e manera con negoshi ta wordo haci cu tereno den pasado ta hayando su atencion y el a causa comosion den nos comunidad y a bisa cu esaki lo haya su atencion y Minister ta hibando e maneho pa mitiga e problemanan aki y a keda anuncia cu tin diferente investigacion cu lo wordo haci y sinembargo e importante di e mocion ta pa e aspecto di cita y pesei a entrega e maneho y apesar cu tin un maneho pa mitiga e problema y atende cu e aspecto aki dentro di 6 luna.

Parlamentario Ricardo Croes:

A papia riba e tres mocionnan cu el a entrega, y a papia riba e problematica cu nos tin riba e isla aki nutricion, y e problema grandi cu nos tin pa cu humamento di tabaco den auto, na cas den presencia di muchanan y ta desea cu e mocion nan aki ta haya e sosten necesario pa combati e problematica grandi, asina Sr Parlamentario Ricardo Croes a finalisa.

Parlamentario Allan Howel:

A papia riba mocion nr 10 y 14.

E ta desea di parti partido POR cu por haya sosten unanime pa mantene Aruba limpi y tur hende sa cu nos ta depende nos unico pilar economico cu ta turismo, aki aya ta mira cu tin sushedad y tin necesidad grandi pa zorg cu na cadamomentonan na e areanan unda cu tin turista ta frecuenta y zorg pa mantene e sitionan aki limpi sin papia di Aruba engeneral.

Riba mocion 14, cu parlamentario Tevreden a presenta unda mi persona ta bin den ceno deportivo Sr Howell a comenta masha tempo nos ta desea di mira un tipo di mocion asina y maske nos sa cu hopi biaha na diferente encuentronan deportivo ta bar pa haya cierto fondonan pero Aruba ta net parobes hopi biaha y nos ta kita e hungamento di deporte pa gana placa via bendemento di alcohol y ta importante si nos por custumbra na caminda cu tin wega deportivo di mucha si enberdad por bin un control caminda no lo tin bendemento di alcohol durante weganan deportivo, y Sr Howell a bisa fraccion POR lo sostene e mocion aki.

Parlamentario Edgar Vrolijk:

A pasa cortico riba mocion 7, cu e ta contra e tin e pakico, pasobra den concepto di tur cos e ta contra locual ta uso di alcohol, tobaco y substancianan prohibi pero mester tene cuenta cu Sr Sneek ya a laga pasa un ley pa cu humamento den areanan publico y tambe Sr Vrolijk ta respeta cada ken cu ta huma of bebe alcohol lo no por haci un kiebro riba derecho di hogar y esei ta bay un poco mas y privacidad di un hende y tin cu respete, di berdad mester concientisa pueblo pero tin cu tene cuenta cu derecho di cuidadanonan.

Parlamentario Setty Yarzagaray:

Mocion nr 8 riba su mes partido MEP ta hopi di acuerdo di un banda pero e parti di consideracion na unda ta indica cu tin den e comunidad tin un cultura di bruacheria y cu hobennan ta wordo lanta asina cu e fenomeno aki ta masha normal. Sr Yarzagaray a bisa e no por uni su mes cu e palabranan cu e ta su cultura ni cu e ta su normalidad pasobra su persona no a lanta asina manera otro hendenan. Minister tin un maneho pa cu esaki pero e no ta exclusivamente alcohol pero mas amplio riba otro tipo di subtancianan cual nos ta lamenta cu nos no por sostene.

Parlamentario Hendrik Tevreden:

A duna di conoce cu nan no lo sostene mocion nr 11 cu fraccion di MEP no lo sostene e mocion pa motibo cu gobierno di Aruba ya ta den negosacionnan caba pa por garantisa y reduci e lista di espera pa e grandinan y pa cumpli cu e demanda grandi cu tin na Aruba.

Parlamentario Robert Candelaria:

A comenta cu e mocion 12 cu nan a presenta, Candelaria ta contento cu nan por a haya cooperacion di partido mep, y cu nan lo vota voor.

Parlamentario Andy Croes:

A papia riba mocion nr 4 y 5 y a pidi sala pa cooperacion pa vota pro esaki y asina tin un caminda y salida den 2019 pa nos deportistanan.

Parlamentario Marisol Lopez Tromp:

A duna di conoce cu fraccion di POR ta sostene mocion nr 3, unda e pensamento su tras ta hopi importante, pa stroba companianan di haci negoshi miyonario cu propiedad ( tereno ) di pais Aruba. Pa loke ta mocion 7 y 8 tambe fraccion di POR ta sostene unda ta bon pa concientisa comunidad.

Parlamentario Mervin Wyatt Ras:

A papia con otro banda a vota contra pa e mocion nr 1 y ta haye lamentabel y tambe ta spera cu e otro fraccionnan vota pa mocion nr 11.

Parlamentario Shailiny Tromp Lee:

Kier a motiva e motibo pakico fraccion MEP ta contra e mocion nr 1 y 2. Pasobra cu fraccion a pone un mocion cu tabata contene hopi mas loke AVP tabata tin riba papel cu ta mocion 24 cu nos a presenta durante presupuesto 2018 y mi ta bon na conocemento cu Gobierno ta dunando e mocion aki debido atencion y dentro di poco hopi di e puntonan aki lo keda atendi. Pa loke ta mocion nr 1 pakico nos ta contra debi pasobra nos a atende cu tur e puntonan aki den nos mocion nr 9, 13, 32, 35, 37 y 48 durante tratamento di presupuesto 2018, no ta mira e necesidad pa atende y sostene e mocion cu avp a presenta.

Comments

comments