Lisimbein a sali bou stoel riba un famia den auto na Tarabana

Diamars atardi un famia di 4 coriendo den nan toyota yaris a hayanan den un situacion di panico ora cu e muchanan sinta patras a mira un lisimbien basta grandi ta sali for di e stoel di pasahero bay ariba direccion di nan mama. E muchanan na grito a pidi e ruman pa baha caminda y e ruman a drenta panico casi accidenta. Net un polis ta pasando ta mira e situacion un poco fastioso di e famia di cuatro cu e muchanan na yoramento el a baha pa duna un man. Ta trata di un polis di trafico, e famia a informa cu un lisimbein a sali riba nan, e polis a tira un control cu klop den man y a topa cu e lisimbein pero a ranca un careda sconde bou di e stoel un manera cu no por yega na dje. A intenta varios ocasion pero el a keda bon scondi pa e polis no caba cune. E famia a sinta patras y a bay cas di biaha unda eynan lo laga un familiar saca e stoel completo te ora saca e animal for di e auto cu a trece e famia den un susto.

Comments

comments