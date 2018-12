Lisette Gomez: Nos sistema tin hopi buraco ora ta trata di abuso sexual di mucha

Sra Lisette Gomez ta elabora riba e ultimo suseso nan tocante abuso sexual di mucha aki na Aruba. Lisette a haya yamada di e mama di e mucha nan di e caso Danies caminda e mama ta splica cu e mama ta hopi preocupa y cu e si ta kere su yiunan pero e no ta wak pakico e mester bai corte atrobe ya cu ni declaracion di su yiunan ni rapport di specialista nan no tin peso den corte. E sospechoso den e caso aki a sali liber despues di 8 dia. Cu esey ta un sla duro pa e mayornan cu kier move on. Tin mas hende a declara contra e sospechoso pero ni asina sentencia a cay. E mama ta puntra kico awo?

Lisette a bin cu campaƱa pa concientisa e mayor nan pa nan ta alerta tocante e tipo di abuso nan aki. Enfoca riba e parti preventivo seca mayor nan y scol. Lisette a bisa cu den su caso di su propio yiunan e sospechoso a admiti di ta culpabel y esey a pone cu e a wordo sentencia sino podise e sospechoso ey tambe lo ta liber awe. E trauma cu e mucha nan ta pasa den por manifesta su mes door di pishi cama, no por drumi, sinti nan mes insigur y no kier bai for di nan mayor nan. Ora e sospechoso no wordo castiga bo ta sintibo como mayor impotente, bo no por hasi nada, no tin husticia. Lisette ta termina bisando cu pa nos tur keda lucha pa nos mucha nan, kere nan.

