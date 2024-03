Durante un conferencia di prensa di Gobierno di Aruba, riba e tema di abuso/abuso sexual contra menor, señora Lisette Gomes, presidente di comision “sexueel misbruik minderjarigen” a expresa di ta sumamente contento cu Gobierno di Aruba a decreta luna di April como Luna Nacional di Conscientisacion Contra Abuso di Mucha.



Señora Gomes a splica cu e luna di April, internacionalmente, ta decreta caba como luna di conscientisacion, y pa Aruba tambe decreta esaki oficialmente ta algo sumamente grandi y significativo. Prevencion y conscientisacion ta di suma importancia den e lucha contra abuso contra menor, y pa nos yega na nos muchanan, mirando cu hopi biaha mayornan no ta para bandi e mucha door cu e abusador ta un famia. Esaki sigur ta comprendibel pasobra e ta haci dolor na momento cu bo mesun tata of ruman ta mishi cu bo yiu.En conexion cu e luna aki, e comicion contra abuso di mucha, ta pidi comunidad completo pa dia 12 di April, tur hende bisti na blauw, pa asina crea consientisacion pa cu e abuso aki. E dia aki lo crea un oportunidad pa muchanan haci pregunta cu pakico mester bisti blauw, y kico ta abuso sexual di mucha. E tema aki ta un taboo ainda den nos sociedad paso ta riparable cu ora menciona esaki, hendenan ta spanta, pero e ta yuda mas si tur hende ta habri pa e topico aki pa asina nos por haci nos muchanan fuerte suficiente pa nan para pa nan mes.“E ta nos meta pa haci nos muchanan mas fuerte na unda cu nan mes ta bay para e abuso aki. Nan mester para firme y bisa no, y aserca un adulto riba esaki, evitando asina pa e situacion bira mas pio. E comicion a haci investigacionnan y ta trahando incansabel riba e tema aki, y nos lo sigui duna conseho na Gobierno riba tur loke no ta bayendo bon. Nos ta haya varios informacion di parti di comunidad, cu ta yuda den e lucha pa evita mas tanto abuso posibel”, señora Gomes a expresa.