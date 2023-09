Recientemente, Minister Endy Croes a reuni cu Sra. Liraysa Ponson y Sr. Gregorio Tromp. Sra. Ponson tabata un studiante na Universidad di Aruba, Faculty of Hospitality and Tourism Management Studies. Den e etapa final di su estudio el a haci un investigacion pa su tesis. E titulo di e tesis ta“Factors related with the choice to move back to Aruba once graduated”. Manera ta conoci, Aruba ta brinda e studiantenan e oportunidad unico pa continua cu nan estudio avansa den exterior na, entre otro, Hulanda. E deseo ta pa una bes e studiantenan termina nan estudio regresa Aruba bek cu nan diploma, conocemento y experencia pa asina contribui na progreso y desaroyo di nos pais. Lamentablemente, tin studiante no ta finalisa nan estudio of no ta regresa Aruba. Esaki ta significa cu Aruba no ta beneficia di e conocemento y experticio di e studiantenan aki.

E investigacion di Liraysa su tesis ta basa riba e factornan cu ta hunga un rol cu e studiantenan no ta scoge pa regresa Aruba despues di a finalisa nan estudio. E investigacion ta brinda conseho y/ of sugerencia con pa atrae e studiantenan bek na Aruba, pa asina nan por sigui contribui cu e desaroyo di nos pais. Liraysa a entrevista trinta (30) studiante cu ta bibando y studiando na Hulanda. Loke cu a resalta di e investigacion ta e factornan cu ta atrae e studiantenan pa regresa Aruba ta, entre otro, oportunidad pa trabou, famia- y amistadnan incentiva, sentido di responsabilidad na cas y den sociedad, cultura y balor, experencia obteni door di a studia den exterior, clima y desaroyo di un pais. E motibonan dicon hopi studiante no ta regresa Aruba ta paso nan no ta wak oportunidad pa sigui crece y desaroya den nan carera y no ta ricibi e salario cu nan merece. Conseho con pa atrae e studiantenan pa regresa Aruba bek ta, entre otro, mas oportunidad pa trabou, inverti den enseñansa, mas opcion di estudio na Aruba, menos corupcion y faboritismo den nos sistema gubernamental. Pa conclui, Minister Endy Croes ta gradici Liraysa pa su bishita, su dedicacion na e estudio y pa e recomendacionnan, alabes ta desea Liraysa hopi exito cu su Master’s Degree den Organization Studies na universidad di Tilburg na Hulanda.