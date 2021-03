Lionel ‘Rupi’ Croes a gana caso den corte pa nomber “Free Bingo”

No por prohibi Rupi pa organisa su bingo

Recientemente a tuma lugar un caso den corte, cu e compania “Five Crown” a entama contra di Lionel Croes, pa asina prohibi uso di nomber como tambe pa prohibi pa transmiti Bingo.

Segun e compania cu Lionel Rupi Croes tin un contract cu dicho compania, pa exclusividad, y maske cu e compania a termina e contract, tin un tempo di 5 aña cu Lionel Croes no mag di organisa, canta, of presenta ningun otro bingo.

Tambe a haci reclamo riba e nomber di “Free Bingo”, cual programa di Bingo ta wordo organisa tur diasabra mainta na Top 95 Fm y cu SOLO DI PUEBLO.

Five Crown no por a presenta ningun prueba den corte. Tur loke nan a demanda a resulta di ta erroneo. Nan no por a mustra nan contract cu Lionel Croes y como tal automaticamente nan a perde e caso.

Lionel Croes awor ta liber pa organisa, canta y efectua cualkier projecto di Bingo na Aruba. Mientrastanto Lionel Croes a cumpra su propio sistema di Bingo pa cual proximamente e lo bay lansa “Caribbean Bingo” tur diadomingo atardi, cuminsando pa 2.or di atardi.

Huez a bari pues Five Crown for di mesa, pasobra nan no por a presenta prueba cu e nomber di “Free Bingo” ta di nan. Es mas, Five Crown kier a bay registra e nomber di “Free Bingo”, despues di 6 aña cu Lionel Croes ya ta usando e nomber.

Comments

comments