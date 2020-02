“Lion Carla Martinus y Aruba One Happy Island Lions Club a haya reconocimento como VOTY 2019”

Durante luna di december ultimo a tuma luga e evento di VOTY 2019, “Volunteer Of The Year 2019” organisa pa Cede Aruba. Sra. Carla Martinus miembro di Aruba One Happy Island Lions Club pa su trabao boluntario sobresaliente a ricibi un plakaat como boluntario di Aña 2019, igualmente Aruba One Happy Island Lions Club a ricibi un reconocimento como club di servicio boluntario di 2019. Siman pasa durante un evento special di Aruba OHIL a otorga e reconocimento na Fellow Lions Carla Martinus cual a wordo entrega pa Immediate Past President Fellow Lion Andy Curiël y na su turno Fellow Lions Carla a entrega President Fellow Lion Junior Arends e premio ricibi como club boluntario di 2019. Un pabien na Fl. Carla Martinus y na tur miembronan di Aruba One Happy Island Lions Club cu e bunita reconocimentonan cual sigur ta motivacion pa sigui haci trabaonan boluntario na bienestar di nos comunidad. Despues di e ceremonia di instalacion di miembro nobo Fellow Lion Clarette Quandus, reconocimentonan na Sra. Alejandrina Hassell-Henriquez, Fl. Andy Curiël, Fl. Carla Martinus, Fl. Geraldina Frank y club a sigui un rato ameno cu animacion di Massive Brassband cual a presenta di sorpresa pa tur esnan presente. Un bunita actividad pa cual ta gradici The Chapel Restaurant pa nan servicio y tur miembro y invitadonan pa a asisti na e evento special aki.

Comments

comments