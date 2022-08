Entrante 9 di September, Ling and Sons Food Market ta introduci un concepto na e Panaderia. Nos lo bai renoba y expande nos panaderia cu e productonan sublime y di un miho calidad di Hendrickx the baker of de bakker manera ta conoci na Europa.

E Panaderia di Ling & Sons Food Market lo ta habri durante e cambio aki. E concepto nobo lo keda cla Diabierna 9 di September 2022 y Diasabra 10 di September 2022 lo organiza un evento pa celebra esaki hunto cu nos clientenan.

Hendrickx ta un concepto nobo y unico na Aruba, na unda nos meesterbakker hendrickx hunto cu su team di panaderonan, a integra differente recetanan for di Hulanda, Belgica y Francia hunto y asina a crea un surtido exclusivo di pan y cos dushi, na unda diversidad y calidad ta na prome luga.

Nos productonan ta bin di e miho recetanan autentico, 100% natural y artisanal di Europa, traha cu e mihor ingredientenan (sour dough), sostenibel y horna na un manera unico. Hendrickx ta conoci pa trece productonan di calidad halto y cu un sabor extraordinario. Awo Ling & Sons lo introduci e linja di pan y cosnan dushi di Hendrickx na su panaderia renoba, dunando asina na e famianan di Aruba e miho calidad di pan.

Tur hende ta keda cordialmente invita no nos re-apertura dia 10 di September 2022. Nos lo tin nos meesterbakker hendrickx presente pa introduci tur locual cu nos tin pa brinda e pueblo di Aruba. Nos lo tin diferente tasting pa nos clientenan y tambe nos lo ta rifando un bakery package consistiendo di diferente tipo di pan y cos dushinan di Hendrickx den nos campanja di Shop & Win.

Aruba henter ta invita pa sigui nos riba nos pagina di Facebook @lingandsons y Instagram via @lingandsonsfoodmarket pa loke ta trata tur e desaroyonan di e panaderia nobo, na Ling & Sons Food Market na unda calidad y servicio ta semper na prome luga.