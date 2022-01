Ling & Sons Food Market despues di 2 luna di grandioso campaña di fin di aña di e garoshi di oro, awe a saca e

10 Semi-Finalistanan cu ayudo di chikitin Liam:

1. ROBERT MADURO –PARADERA

2. LUIS MORALES –PRIMAVERA

3. MEDARDA TROMP DI MADIKI KAVEL

4. ELINE LOTTER HOMAN- SERO BLANCO

5. AVRA M AGUIRRE-MADIKI

6. DORIS CASTRI-PARADERA

7. DOIN O’DONNEL- SALINA SERCA

8. LUPITA DEL ROSARIO- BELGIESTRAAT

9. ELVIRA E ARENDS-BUBALI

10. HENUCA TROMP

E semi-finalistanan lo wordo invita pa trek envelop cual lo indica sea un premio of lo indica cu e persona ta 1 di e 5 finalistanan final cu lo participa pa e shopping spree di 2 minuut di cual e ganador ta gana 1 aña di comestibel gratis na Ling & Sons Food Market pe y pa un instancia caricativo cu nan kies.

E finalistanan lo participa pa e careda final Diasabra 8 di Januari hunto cu e representante di e instancia caricativo cu nan ta sostene. Un pabien grandi na tur e semi-finalistanan!

Ling & Sons Food Market kier a duna un danki na tur cliente cu a participa y kier a gradici tur marcanan participante cu a forma parti di e campaña aki: Heineken, Schick, Absolut vodka, JP Chenet, Old parr, Badia, Dark Horse, Helados Bon, Malibu, Protex, Josh, Mezzacorona, Beep, Colgate, Apothic, Ponche Caribe, Pepperidge Farm, Kettle chips & Capecod chips (Hapcor).

Ken ta bira e 5 finalistanan final? Y ken lo gana e garoshi di oro? Follow Ling & Sons via facebook of instagram @lingandsons pa keda up to date pa sa ken ta bai gana e garoshi di oro di Ling & Sons Food Market, bo supermercado di confianza.

