Evento gratis pa nos muchanan!

Ling & Sons Food Market ta recorda un y tur pa bishita e grandioso kidsfest event. Evento aki ta tuma lugar Diasabra 30 di juli di 9’or di mainta te cu 5’or di atardi na unda cu tur mucha ta invita pa participa. Evento aki ta gratis pa henter famia.

Ademas di e evento aki Ling & Sons tin su specials nan VIP y un SALE riba fruta y berdura di Santo Domingo.

[insert specials VIP + insert specials Santo Domingo Sale]

Un weekend yen di actividad y specials na e supermercado mas grandi di Aruba.

Over di Kidsfest event

Kidsfast ta un evento cu Ling & Sons ta organiza pa duna back na nos comunidad pa tur famia por pasa un dia hunto. Lo tin masha hopi actividad pa muchanan manera dinojump, carousel, gladiator ring, trampolin, wega estilo di kermis, Disney characters di Disney Recreations y hopi otro sorpresa mas. Brandweer lo tey presenta 10’or di mainta pa duna demostracion na e muchanan.

Kerekentenchi party explosion cu Lyonl Dirks tambe lo tey presente pa pone muchanan goza.

Ademas di esaki The Specialist lo ta presente cu test di wowo gratis pa nos muchanan durante Kidsfest event. Fundacion hungateca cu wega pa stimula famianan pa pasa mas tempo hunto.

Gelatissimo Aruba tambe lo ta presente cu sampling di nan gelato y cu premio pa e muchanan.

Kidsfest event un evento na unda henter famia por bin pasa un dia hunto agradabel.

Den e supermercado mes lo tin varios tastings y e supermercado lo tin su Back to school sale. Clientenan por probecha di ofertanan special riba productonan di back to school.

Ademas di esaki Ling & Sons den transcurso di e evento lo organisa diferente wega y competencia na unda muchanan por gana premio.

Pa mas informacion. Bishita shop.lingandsons.com of follow Ling & Sons via rednan social facebook.com/lingandsons