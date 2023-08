Ling & Sons ta contento di anuncia cu e anja aki lo tuma lugar un bes mas e grandioso kidsfest event. Evento aki ta tuma lugar Diasabra 5 di Augustus 2023 di 9’or di mainta te cu 5’or di atardi na unda cu tur mucha ta invita pa participa.

Evento aki ta gratis pa henter famia. Lo tin masha hopi actividad pa muchanan manera dinojump, carousel, brandweer, photobooth SK Click, photobooth di Barbie, Disney characters, Mario y Luigi lo ta presente, y hopi otro sorpresa mas.

The specialist Aruba ta invita muchanan pasa pa pinta y hasi un free check di wowo.

Gelatissimo lo tey cu nan carrito di gelato.

Fritolay cu e rouleta di suerte.

M&M cu lady M&M.

Frisian Flag cu un Dinojump pa nos chikitinan.

Kerekentenchi party explosion cu Lyonl Dirks tambe lo tey presente pa pone muchanan goza y baila.

Cantante Stephanie Quandt lo ta presente cu un bunita presentacion di canto cu e tin prepara pa deleita tur esnan presente.

Pitbull singing production su muchanan tambe lo ta presente pa canta durante e Kidsfest event.

Kidsfest event un evento na unda henter famia por bin pasa un dia hunto agradabel

Den e supermercado mes lo tin varios tastings y e supermercado lo tin su Back to school sale. Clientenan por probecha di ofertanan special riba productonan di back to school y di coi hunga.

Ademas di esaki Ling & Sons den transcurso di e evento lo organisa diferente wega y competencia na unda muchanan por gana premio.

Ling & Sons ta conta tambe cu e sosten di e siguiente companianan pa hasi e Kidsfest aki un grandioso evento e anja aki:

Satex, Gelatissimo, Fritolay, Romar Trading, M&M, Frisian Flag, Compra, Guaro Chicha, Aruba happy coins, Tropical bottling, Deli Caribbean, Oduber Agencies, Hapcor, Sun, Total Cleaning, Top1toys, Bright Bakery, Pelican Adventures, Dyion, Butterfly farm, Van Dorp, De Wit, Martijn Trading, Italia Aruba.

un Danki na tur compania local y internacional cu ta forma parti di e bunita evento aki pa nos muchanan.

Pa mas informacion follow Ling & Sons via rednan social facebook.com/lingandsons