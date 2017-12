Ling & Sons horario special

Ling & Sons IGA Supercenter ta recorda tur cliente cu e supermercado #1 di Aruba lo ta habri Diadomingo 24 di December di 8’or di mainta te cu 5.30 di atardi.

Dialuna 25 di December Ling & Sons ta sera.

Ling & Sons ta habri Diamars 26 di December di 8’or di mainta te cu 6’or atardi.

Bo no a hasi bo compras ainda? Pasa na Ling & Sons busca tur bo productonan favorito pa completa bo dianan di fiesta.

I no lubida riba e delicioso oliebollen special di Ling & Sons und abo ta ricibi 10 oliebol pa solamente 10 awg.

I hopi otro specials di December. Pa mira tur e specialsnan aki simplemente bishita www.facebook.com/lingandsons i click riba e holiday magazine.

Ling & Sons ta recorda tur cliente cu otro siman ta ultimo siman pa participa pa gana e auto nobo: un ford figo nobo nobo. Pa participa ta facil. Shop na Ling & Sons I ricibi ticket pa participa cu cada compra di 50 awg,- of mas.

Rifa ta tuma lugar dia 30 di December na final di dia 9’or PM.

Pa mas informacion bishita e Ling & Sons facebook page of website www.lingandsons.com