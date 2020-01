Ling & Sons Food Market tin 11 finalista pa gana e Ford Figo 2020! Ken lo gana e yabi di oro?

Diasabra 4 di Januari 12pm e sorteo di e campaña di fin di aña (Gana e jabi di oro , Gana un auto Ford Figo nobo! di Ling & Sons a tuma lugar na unda cu ayudo di Ruben Garcia y Notario di Oficina di Johnson Notary y un man inocente cu tawata 2 mucha a saca total 10 finalista y finalista number 11 a wordo saca via e campaña di social media.

E finalistanan ta:

1.Editha Wernet Figaroa- Santa Cruz

2.Felipe Montoya-Bushiri

3.Jacky Orman- Madiki

4.Ty-anne Geerman – Modanza

5.Abdul Eric- Savaneta

6.L Werleman- Coba Loda

7.Mabel Ras-Kock- Seroe Blanco

8.Stekelenburg- Noord

9.M.C.J Figaroa -Tanki Leendert

10.Juraima Farro- Kurimiaow

11.Radinka van Vuurden

Dia 11 di January di 11’or di mainta te cu 2’or di atardi e evento lo tuma lugar unda e finalistanan ta bai scohe un yabi pa asina purba nan suerte pa habri e Ford Figo 2020 nobo! Ken lo bai cu e yabi di oro! Lo tin banda local cu musica Live na Ling & Sons Food Market.

Prome cu e finalistanan por participa di 11, tur finalista ta wordo invita pa pasa Ling & Sons Dialuna 6 di January entre 2’or y 6’or di atardi pa trece nan I.D, por mustra cu nan ta residencia na Aruba y rijbewijs valido pa asina nan por participa dia 11 di January 2020 pa gana e auto!

Ling & Sons Food Market kier a gradici tur cliente cu a participa y gradici e partners di e tremendo campaña aki: Yrausquin, Heineken, Coors Light, Old Parr, Johnnie Walker Romar Trading, Kendall Jackson, Kim Crawford Arion Wine Company N.V. Badia, Airwick FRASA ARUBA Frico, Frisian Flag COMPRA LTD. Rainforest Seafoods Rainforest Seafoods Ltd

Keda pendiente pa e campaña di Carnaval di Ling & Sons Food Market. Pa mas informacion bishita www.lingandsons.com.

Congratulations & Good luck to all finalists!

We have our finalists for the Ford Figo 2020! Who will win the Golden key to the brand new Ford Figo? Find out on January 11th, 2020 at 11AM at Ling & Sons Food Market

1.Editha Wernet Figaroa- Santa Cruz

2.Felipe Montoya-Bushiri

3.Jacky Orman- Madiki

4.Ty-anne Geerman – Modanza

5.Abdul Eric- Savaneta

6.L Werleman- Coba Loda

7.Mabel Ras-Kock- Seroe Blanco

8.Stekelenburg- Noord

9.M.C.J Figaroa -Tanki Leendert

10.Juraima Farro- Kurimiaow

11.Radinka van Vuurden

We want to thank all our campaign partners! Yrausquin, Heineken, Coors Light, Old Parr, Johnnie Walker Romar Trading, Kendall Jackson, Kim Crawford Arion Wine Company N.V. Badia, Airwick FRASA ARUBA Frico, Frisian Flag COMPRA LTD. Rainforest Seafoods Rainforest Seafoods Ltd

Comments

comments