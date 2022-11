Ling & Sons Food market ta lanza su campaña di fin di aña na unda ta invita un y tur pa bin Shop y hunga Bingo pa participa pa gana premionan den luna di November y December. Ling & Sons lo tin premio tur siman y na final tin premio grandi :

Gana e Vakantie di bi soño balora na 10,000 florin di Maduro Travel

Otro premionan ta inclui giftcards, dinners for 2, laptops, TV y hopi otro premio mas!

Pa participa pa ta facil!

Shop, Play & Win

Buska bo carchi Bingo gratis na Ling & Sons Food Market y ricibi un sticker cu number di bingo cu cada compra di 20 florin of cumprando e marcanan participante:

Colgate, Protex, Freixenet, Tito’s vodka, Dark horse, Apothic, La marca prosecco, JP chenet ice edition, Absolut vodka, Josh, Mezzacorona, Gelatissimo, Palmolive, Modelo beer, Budweiser, Henri willig, Old rotterdam, Hendrickx the baker, Old parr, buchanan’s, Baileys, Johnnie walker, Ponche caribe or Limondaine.

Mas bo Shop, Mas chens bo tin di canta BINGO cu Ling & Sons Food Market.

Plak bo stickers riba e spaarkaart segun indica riba e carchi di Bingo. Bo tin un full carchi Bingo? Drop esaki den e tombola y participa tur siman pa gana premio!

Ling & Sons lo saca 10 finalista via e raffle dia 6 di Januari 2023. Di 10 finalista nan aki solamente 5 lo bai door pa LIVE BINGO Shopping spree di 2 minuut na unda e ganador ta bai cu e premio grandi!