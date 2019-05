Ling & Sons cu specials pa dia di mama

Ling & Sons ta cla pa celebracion di dia di Mama y tin variedad di specials valido cuminsando awe Diabierna 10 di mei te cu Diahuebs 16 di mei.

Tin bolo, cos dushi, chuculati, set di binja y bunita variedad di flor den tienda manera bouquets, single roses y flor den vaas.

Ademas di haya tur loke bo mester pa celebra MAMA su dia special, tur cliente ta participa pa gana articulonan nobo nobo pa nan cushina na balor di 3000-florin cu cada compra di 50 florin of mas na Ling & Sons. Si bo ta un miembro VIP, bo ta ricibi dobbel tickets geel di rifa pa participa pa e premio grandi pa regala MAMA.

Diabierna 10 di mei di 4’or di atardi te cu 7’or di atardi Olay, Pantene y Gillette Venus lo tin promocion na Ling & Sons unda cu cliente ta ricibi un regalito pa mama cu compra di 2 producto di Olay, Pantene of Gilette Venus.

Diasabra 11 di mei Ling & Sons tin e team di Yoplait den tienda cu lo ta regalando tur mama cu hasi un compras di Yoplait na balor di 10 florin of mas un FREE MANICURE di 9’or di mainta te cu 1’or di merdia. Lo tin dinojump pa e muchanan na entreda di Ling & Sons.

Ling & Sons ta invita un I tur bin shop na bo supermercado #1. Pa keda semper altanto di loke Ling & Sons tin di ofrece bishita www.lingandsons.com of follow e supermercado riba facebook I instagram.

