Ling & Sons Food market ta lanza su campaña di fin di aña na unda e supermercado lo ta rifando un aña di compras gratis na e supermercado pa un feliz ganador y pa un instancia caritativo. Ling & Sons lo saca 10 finalista total. E finalistanan lo wordo invita pa participa den un competencia di 2 min shopping spree. Solamente 1 lo gana e garoshi di oro “ 1 aña di compras pe y 1 aña di compras pa e instancia caricativo cu e ganador ta apoya.

Pa participa pa ta facil!

Shop & Win

Clientenan tin di simplemente shop na Ling & Sons y ta ricibi un raffle ticket cu cada compra di 50AWG of cumprando un di e productonan di e marcanan cu ta forma parti di e campaña aki: HEINEKEN, SCHICK, ABSOLUT VODKA, JP CHENET, OLD PARR, BADIA, DARK HORSE, HELDADOS BON, MALIBU, PROTEX, JOSH, MEZZACORONA, BEEP, COLGATE, APOTHIC, PONCHE CARIBE, PEPPERIDGE FARM, KETTLE CHIPS & CAPECOD CHIPS (HAPCOR)

Por ehempel, si bo a cumpra 50 awg y 1 caha di heineken bo ta haya total 2 ticket.

Vip customers ta ricibi dobbel tickets. Mas compras bo haci na Ling & Sons, mas grandi bo chens ta di gana.

Bishita shop.lingandsons pa mira e reglanan di e campaña aki. Ling & Sons lo saca 10 finalista via e raffle dia 4 di Januari 2022. Di 10 finalista nan aki solamente 5 lo bai door pa e Shopping spree final. Un shopping spree di 2 minuut unda cu e finalista lo core hunto cu un representante di un fundacion pa asina participa pa gana e premio grandi.

Campaign rules

Rules & Regulations Campaign

E campaña aki ta valido solamente pa residentenan di Aruba

Participante mester ta mayor di 18 aña.

E nomber riba e raffle ticket mester ta mescos cu bo I.D.

Si bo no ta cumpli cu regla nr 1 of 2, bo ta automaticamente discualifica.

Si como finalista bo no por ta presente dia di e competencia bo ta automaticamente discualifica.

Si como finalista bo tin tin un limitacion fysico cual no ta permitibo participa den e competencia final- bo mester informa e management di Ling & Sons na tempo ken lo participa pa bo persona den e competencia aki.

Tur cliente ta ricibi 1 raffle ticket cu cada compra di 50 florin.

Tur cliente ta ricibi 1 raffle ticket cu cada compra di e productonan participante.

Clientenan VIP ta ricibi double tickets cu nan compra.

Campaña ta termina 4 di Januari 2022 2:00pm. Ling & Sons lo anuncia e finalistanan cu lo participa den e competencia final.

E finalistanan lo wordo yama pa presenta y tin di informa cual instancia nan ta desea di apoya pa participa hunto cu nan den e competencia final.

E competencia final ta tuma lugar Diadomingo 9 di Januari 2022. Cada participante lo participa cu e representante di e instancia caricativo cu nan ta apoya. 5 di e 10 finalistanan lo avanza pa e reto final cu lo ta un shopping spree competition. E team cu logra collecta mas balor di compras ta gana e garoshi di oro “1 aña di compras na Ling & Sons pe y 1 aña di compras pa e instancia caricativo.

Ling & Sons ta mantene e derecho di cambia e reglanan di e campaña aki.

Tur participante mester mantene nan mes na e protocolnan relaciona cu Covid-19

E ganador na final ta gana 1 aña di compras na Ling & Sons: 12 x gift vouchers di 500 florin pa e por hasi compras tur luna den aña 2022. E instancia caricativo tambe ta ricibi 12 x giftvouchers di 500 florin pa haci compras pa e instancia.

No ta permiti pa cambia e gift vouchers nan aki pa placa cash.

