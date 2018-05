Linea di tempo y esunnan responsabel pa loke ta Aruba su radarnan

Despues di a tuma nota di declaracion di e ex mandatario di husticia pa loke ta nos radarnan. Lider di fraccion di MEP, Sr. Rocco Tjon MBA, kier a traves di documentacion coregi e declaracion eroneo di e ex-mandatario di husticia.

Maintenance Support Agreement firma pa Rudy Croes (potret 1)

Na januari 2008 e compania Raytheon Canada Ltd a manda un oferta pa mantencion di Aruba su radarnan. Y e ultimo contract di mantencion pa cu e radarnan di pais Aruba a wordo firma entre e ex mandatario di husticia, Sr. Rudy Croes y e compania Raytheon Canada Limited na maart 2008. Por mira cu e contract di mantencion aki tawata encera mantencion preventivo, reparacion tecnico, “technical support” y un chekeo semanal. Asina aki lo percura pa e radarnan aki keda funciona optimalmente. For di e contract aki ta sali na cla tambe cu e periodo di mantencion, pa loke ta trata e contract, ta vence 31 di december 2009.

Carta dirigi na Mike Eman pa prolonga contract di mantencion y instala e di tres radar (potret 2)

Den e carta dirigi na Sr. Mike Eman, fecha 10 di december 2009, e compania Raytheon Canada Limited ta splica sr. Eman cu e contract di mantencion lo vence. Adicional nan ta splica Sr. Mike Eman cu e di tres radar ta na Aruba caba y ta urgi sr. Mike Eman pa apunta e sitio di instalacion. Por ultimo nan ta urgi gobierno di Mike Eman pa percura pa contesta prome cu 23 di december pa asina bon funcionamento di e radarnan aki por continua. Mike Eman no a firma pa prolonga e contract di mantencion.

Uso di radarnan entre december 2009 pa januari 2011

A pesar cu e radarnan aki no a wordo manteni entre december 2009 pa januari 2011, bou di maneho di Cuerpo Policial nan tawata wordo uza. Lider di fraccion di MEP ta accentua y confirma cu durante e periodo aki e mes, como “Algemeen Coordinator Recherche Tactiek” na e “Unidad di Crimen Organisa” a haci uzo di e funcionalidadnan cu e radarnan aki tawata brinda. Es decir nan tawata funciona keto bay!

Decision pa destrui e radarnan di Aruba (potret 3)

Den un carta cu fecha 8 di maart 2011 nos por tuma nota cu Aruba y Hulanda a yega na e decision pa destrui e radarnan. For di e carta en cuestion nos por lesa cu na aña 2010 Mike Eman y Hulanda a ordena pa haci un investigacion pa haya sa e estado tecnico di e radarnan aki. E resultado, segun e carta aki, a mustra cu e estado tecnico no tawata bon y p’esey Mike Eman y Hulanda a dicidi pa destrui e radarnan aki. Mirando e balor agrega pa siguridad di pais Aruba, balor agrega pa e siguridad di nos oficialnan, e hecho cu e radarnan tawata funciona ainda, e hecho cu intencionalmente no a prolonga e contracto di mantencion, lider di fraccion di MEP ta considera e actuacion di Mike Eman condenabel y inaceptabel.

Por ultimo, lider di fraccion di MEP, Sr. Rocco Tjon, kier a bolbe enfatisa e importancia pa adkiri e radarnan aki como e instrumento principal pa loke ta nos primera linea di defensa. Y como cu e radar ta wordo menciona den e presupuesto cu a wordo aproba, Sr. Tjon tin pleno confianza cu a corto plaso pais Aruba lo bolbe tin nan propio radar na nan disposicion y esaki bou maneho di cuerpo policial.

