Linda Orman: Gobierno kier pone sancion pa Taxista nan

Sra. Linda Orman ta splica cu tur ciudadano tin derecho di expresa nan mes sin represaya.

Basta actua segun regla y derecho nan. Gobierno ta duna permiso pa taxi y autobus na Arubiano nan dus naci na Aruba, Nacionlidad Hulandes. Cada tanto aña decision ta wordo tuma, cosnan ta wordo haci cu ta perhudicando e taxista nan of no ta tene cuenta cu e taxista nan. Gobierno no ta tuma Feedback tampoco. Tur dia, henter aña, taxista nan ta den trafico, taxista nan por sa kico tur ta andando den trafico, e realidad di trafico.

Tin rumores cu Minister Romero kier un reunion cu taxista nan di cierto edad so. Minister no a reacciona pero si a tuma contact cu Sra. Orman. Sra. Orman a laga sa cu no ta e ni su grupo, pero si kier pa e persona cu a haci esaki keda haci pregunta y pa sigui lucha ora algo no bay bon, pa busca informacion y derecho.

A bin resulta cu tawata tin reunion y vergunninghouders a haya invitacion pa asisti y nan a ripara cu locual Minister a trece dilanti den reunion no ta cuadra cu locual e a menciona anteriormente.

Minister ta concentra riba vergunninghouders pero no riba pirateria cu ta tumando luga.

Ta gara nan pero ta laga nan bay sin duna boet of tuma nan auto den beslag, asina nunca lo caba cu e pirateria. Ta controla vergunninghouders cu si ta paga seguro y ta contribui cu tur cos pero no ta para pirateria? Esey ta forma peliger pa turista. No ta haci nada pa informa e turista di con e sistema di transportacion publico ta funciona na Aruba.

No ta bin cu solucion pa vergunninghouders pero si kier bin cu sancion.

Minister Romero kier trece cambio den maneho pa transportacion Publico. Minister kier a bin cu cambio den Landsbesluit pero Sra. Orman kier wak cambio den Landsverordering.

Landsbesluit a wordo firma na 2003 door di Minister Rudy Croes y Minister Edison Briesen. E besluit t’ey caba. No bin cu sancion sin drecha situacion di Pirateria.

Den caso di pasa vergunning pa un famia of hende na serca lo ofrece permiso pa un hulp chauffeur pa 2 anja. Belasting mester ta bon regla pa evita retraso cu por resulta un boet.

Sra. Orman ta termina bisando cu hopi no ta contento cu e situacion actual y cu 2019 lo habri scur pa taxista nan.

