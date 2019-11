Lincoln Gomez: E siman aki Gobierno mester tuma decision pa honra e peticionnan di Digicel

Den e ultimo dianan aki diferente hende ta acerca mi riba caya cu e pregunta si Digicel a keda cla cu e permiso pa Fiber Pa Bo Cas? Un otro pregunta ta: Ki beneficio esaki lo tin pa nos? E prome contesta ta cortico. No, ainda no. Riba e di dos pregunta mi por elabora”, asina mr. Lincoln “Dello” Gomez, presidente di Digicel Aruba a duna di conoce den un mensahe di video dirigi na comunidad. E ta sigui bisando: Awendia nos no por imagina nos bida, ni personal ni profesional, sin di ta conecta cu otro y cu mundo. E telefoon pega na e muraya di cushina na cas ya no tey mas. Awe nos ta E-mail, SMS, Whatsapp, Telegram, Messenger y mucho mas pa comunica cu otro. Tur esaki tawata parti di e evolucion y desaroyo cu mundo a pasa y ta pasando aden. Esaki pa nos di un parti a wordo stimula y a bira accesibel desde momento cu na 2003 Digicel a bira parti di e comunidad di Aruba y a cuminsa ofrece un alternativa pa comunicacion mobil.

Ora esaki a pasa, henter Aruba a nota con e nivel di producto, servicio, variedad y eficiencia a subi y di otro banda prijsnan a baha. Nos tur a sinti e beneficionan! E impacto economico tambe tabata y ta visibel te cu dia di awe.

Nos trabou awendia mas y mas ta den e “Cloud” y menos riba papel. Esaki por cierto ta yuda nos medio ambiente. E dependencia riba Internet of “Cloud” aki ta visibel ora tin un interupcion di coriente of Internet. Sistemanan ta cay y trabou ta dal para di biaha. Duana ta un bon ehempel cu ta funciona full online. Sin coriente of Internet, carga no por wordo saca di waf. Sin e carga aki e mayorista, e supermercado, e restaurant ni e hotel por haya producto.

Consecuentemente esakinan ta trece stagnacion di imediato pa nos economia. P’esey ta importante pa tanto sector publico como tambe sector priva, nos scolnan, pa tin un infrastrcutura adecua di comunicacion di cual ta uza mas cu un operador, mas cu un sistema di back-up pa por mantene e sistema funcionando den un forma optimal of minimalisa e riesgo di cualkier “down time”. Esaki ta conta specialmente pa nos sectornan critico manera nos sistema bancario, aeropuerto, waf, departamento di impuesto y tur otro departamento publico cu tey pa sirbi comunidad. E infrastructura ta algo indispensabel pa cualkier iniciativa di e-government y pa duna e sector priva espacio pa sigui desaroya.

Aruba mester por ofrece servicio di Fiber Pa Bo Cas na comunidad. Dicon?

Pasobra esey lo brinda conectividad y capacidad cu velocidadnan di mas cu 100 biaha compara cu e sistema tradicional basa riba waya di koper of mobil. Ta demostra mundialmente cu Fiber pa bo Cas tin un impacto positivo directo ariba e crecemento economico. “E futuro di Aruba ta fiber bou di tera”, segun Dello Gomez.

Cifranan ta mustra cu un crecemento di den aceso na conectividad di Fiber Pa Bo Cas ta hiba na un crecemento directo den GDP di un pais. Si na Aruba nos logra mita di esaki pa aña mes nos ta papia di un impulse signifcante pa nos economia.

E crecemento aki lo no bay a costo di fondonan publico of tin un impacto riba e presupuesto di nos pais. Esaki pasobra e Fiber Pa Bo Cas ta un inversion priva. Parti di beneficio aki ta inclui trabounan cu Fiber Pa Bo Cas ta trece cu ne cu por crea oportunidad pa graduadonan di EPI Ciencia & Technologia, Economia, Scol Pa Ofishi, MAVO, HAVO, VWO, Facultad Economico Financiero di Universidad di Aruba sin conta e hands-on-the-job-training cu otro contratistanan of dunadonan di servicio lo sa di duna.

“Nos Arubiano semper tin miras pa futuro, nos ta mira mas dilanti y ta pesey nos lo sa di adapta Fiber Pa Bo Cas pa haci nos pais Future Proof. Nos mester ta cla pa implementa tecnologia nobo of nos lo stagna nos desaroyo y esun di nos yiunan. Lo no por implementa desaroyo manera 5G y centronan di data (“Data-Centers”) si nos como pais no tin e infrastructura adecua. Tampoco e consumidor no lo hanja mas calidad y servicio pa su placa”, di acuerdo cu e presidente di Digicel Aruba.

Na momento cu Digicel haña e permisonan necesario, Digicel lo duna di su parti y hunto mira Aruba tuma un paso importante pa futuro y cu lo cuminsa prepara pa haci Aruba “future proof”, asina Dello Gomez a finalisa su mensahe.

