Limite di salario pa aplicacion di Ley di Ordenansa Laboral a subi entrante 1 Januari 2018

Ministerio di Asuntonan Social y Labor , conhuntamente cu Departamento di Labor y Investigacion (DAO) ta informa di e limite di salario pa aplicacion di Ordenansa Laboral 2013, entrante 1 Januari 2018.

E Ordenansa Laboral 2013 ta e ley cu ta regla condicionnan di trabou di e trahado manera entre otro e oranan maximo cu por traha pa dia of pa siman, dianan di sosiego, derecho di e trahado riba pago di overtime y pago riba dianan di fiesta. E Ordenansa Laboral no ta aplicabel pa tur trahado pero ta conta solamente pa e grupo di trahadonan cu ta cay bou di e limite di salario di e ley aki.

Pa medio di e anuncio aki Director di DAO ta informa cu entrante 1 Januari 2018 e factor cu ta uza pa calcula e limite di salario pa aplicacion di e Ordenansa Laboral 2013 ta aumenta di 2.3 pa 2.4.

E limite di salario nobo lo ta entrante 1 Januari 2018:

Salario minimo (AWG. 1.711,15) x factor 2.4= AWG. 4.106,76 .Esaki ta encera cu trahadonan cu ta gana un salario di AWG. 4.106,76 pa luna of AWG. 49.281,12 pa aña of menos ta cay bou di proteccion di e Ordenansa Laboral 2013 y tin derecho riba tur e condicionnan di trabou stipula den e ley aki.

DAO ta pidi tur trahado y principalmente dunadonan di trabou pa tene bon cuenta cu e cambio aki.

Un biaha mas, e cambio ta encera e factor cu ta uza pa calcula e limite di salario pa aplicacion di e Ordenansa Laboral.