Lily Clarisa a gradua cu su tesis titula: “The Arc of Transformation of the Final Girl in Popular American Slashers (1984-2019)” pa su estudio: Master in English Literature.

Na 2015 Lily Clarisa a publica su prome coleccion di poema, Lost Love Poems. El a introduci e buki na Biblioteca Nacional Aruba (BNA). Na 2020 e ta realisa su di dos publicacion Illuminated Darkness cu ta trata temanan manera abuso di mucha, problemanan di famia y violencia domestico. Lily a ricibi e “Awesome Poet Award” na Rotterdam na 2020. Varios poemanan tambe di Lily Clarisa a wordo escogi pa e bundel di poesia: Queer & Feminist – Poetry Anthology (2021). Na 2024 ela saca su di tres publicacion Liquid Light cu a wordo nomina pa Haagse Media Awards (2024).

Actualmente Lily Clarisa ta cantante di su post-punk rock band, Lilith Left The Garden, cu a ricibi “Beste Haagse Release van 2024” cu nan cansion, Cigarettes After Sex.

Source: Lily Clarisa – Wikipedia, e ensiklopedia liber)

Lily Clarisa – Wikipedia