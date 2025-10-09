Biblioteca Nacional Aruba ta presenta otro edicion di su Festival di Buki pa Mucha. Un festival pa tur mucha na Aruba. Un proyecto cu ta consisti di hopi evento, bishita pa scol y e produccion di un buki special. Autor di buki pa mucha, Liliana Braamskamp-Erasmus, ta trece otro aventura pa mucha, hunto cu su colega ilustrador Danielle Schothorst. Titulo di e buki ta ‘Zap! Zap! Zzziennng!’. Produccion ta di biblioteca y Levendig Uitgever. Esaki ta un buki pa tur mucha na Aruba, na dos idioma, Hulandes y Papiamento.

Un buki unico, yen di aventura, dibertido y colorido den tur sentido, cu Chispito como personahe principal. Escritora di buki pa mucha, Liliana Braamskamp-Erasmus, un bes mas, ta contribui grandemente na un festival di buki aventuroso cu Zap! Zap! Zzziennng!’. Biblioteca Nacional Aruba ta presenta e buki aki cu orguyo y alegria. Tur scol participante ta haya e buki regalo pa nan biblioteca.

Tur cliente di libreria ta haya e buki aki gratis cu compra di 25 florin, tanten cu tin. Por haya e buki gratuitamente na tur libreria ora cumpra un buki pa mucha, tanten cu tin.

Liliana Braamskamp-Erasmus a nace cu un pasion pa skirbi. Na scol basico caba ela cuminsa skirbi storia y na 2003 Liliana a publica su prome buki ‘Rima Rond di Aruba’. E ultimo dos publicacion di e autor aki ta ‘Aza y e portanan magico’ y ‘Zap! Zap! Zzziennng!’. Liliana ta un dama energetico y su motor ta keda bay. Liliana ta involvi den diferente proyecto pero skirbimento ta su pasion di mas grandi!

