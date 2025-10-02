Willemstad – Presidente di e tres Colegionan di supervision financiero (Cft), señora Lidewijde Ongering, a anuncia awe cu e lo renuncia su tareanan di supervision entrante prome di februari 2026. Riba e dia ey, su prome plaso di nombramento ta termina.

Mas atencion pa bida priva

Na final di e aña aki, señora Ongering ta cumpli 67 aña, y esaki ta marca e cuminsamento di un fase nobo den su bida. E ex funcionario alto di gobierno y Presidente actual di e Colegionan ta conoci pa su etica di trabao fuerte. “Mi a disfruta e oportunidad di ocupa posicionnan responsabel na cabes di Reino, pero awor mi mester di mas tempo pa mi bida priva”, Ongering ta bisa.

Retrospectiva

Bao di e liderazgo di Ongering, e Colegionan a emprende hopi actividad. Varios biaha, ora a pidi nan pero tambe riba iniciativa propio, e Colegionan a alerta tocante di riesgonan cu nan ta mira ta surgi den e presupuestonan di e paisnan y Hulanda Caribense. Semper respetando e retonan cu e paisnan ta enfrenta. Banda di esaki, Cft a keda pidi atencion pa reformanan necesario, por ehemplo den cuido di salud y e servicionan di impuesto di e paisnan. Otro tema cu Ongering a pone enfasis riba dje den Cft, ta mehoracion di maneho financiero.

Sucesor

Ministerio di Asuntonan Interior y Relacionnan den Reino lo coordina e sucesion di señora Ongering.