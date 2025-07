E di 33 Asamblea di e Comision Oceanografico Intergubernamental (IOC) di UNESCO a tuma luga na e cede di UNESCO na Paris, caminda paisnan miembro, cientificonan, y organisacionnan asocia a reuni pa fortifica cooperacion internacional den ciencia di lama y gobernacion sostenible.

Di 25 di juni te 3 di juli 2025, e sesion a evalua e situacion actual di conocemento oceanico global, aproba strategia nobo pa sostene e lama, y a revisa e periodo medio di e Decena di Ciencia pa Desaroyo Sostenible di Lama (2021–2030). E Asamblea tambe a inclui Dia di Ciencia di Lama 2025, cu a enfoka riba “Solucionnan di lama pa mitiga cambio climatico.”

Durante e asamblea, paisnan a enfatisa e necesidad urgente pa un solucion ariba base cientifico pa enfrenta cambio climatico, perdida di biodiversidad y peligernan marino. Decisionnan clave a enfoka riba fortalecemento di e sistema di observacion di lama, sosten pa islanan chikito den desaroyo (SIDS), ampliacion di sistema di alerta tempran, fortificacion di capacidad local, y promocion di alfabetisacion oceanico mundialmente.

Varios avance cientifico importante a resalta, manera e mapeo continuo di fondo di lama via e programa Seabed 2030. E aumento di datos den e databank di biodiversidat marino (OBIS), y e uzo di hermentnan nobo pa monitorea olanan di calor maritimo y florecemento dañino di alga.

A pone enfasis riba inclusion y acceso igual na conocemento oceanico. Paisnan a reafirma e importancia di e Estrategia di Desaroyo di Capacidat di IOC (2023–2030), y a resalta esfuersonan pa amplia e centro di entrenamento regional y pa stimula participacion publico pa forma un comunidad cu ta conciente y cu ta compromete cu proteccion di lama.

Spotlight Regional: Progreso den coordinacion di initiativanan di lama den caribe

Durante e asamblea, progreso riba nivel regional (Africa, Caribe, India, Pacifico) tabata un punto importante. Dr. Marck Oduber Presidente di e Subcomision di IOC pa Caribe y paisnan cercano (IOCARIBE), a presenta e logronan den region Caribense. Dr. Oduber a enfatisa e progreso den coordinacion regional bou di e Decena di Lama, integracion di sistema di dato oceanico, expansion di alfabetisacion di lama (incluso via e Red Caribe di Scolnan Blauw) y programa di desaroyo di capacidad dirigi pa e necesidadnan di paisnan chikito Caribense den desaroyo. Por remarca tambe cu den 2025 Antigua y Barbuda a bira e di 152 pais miembro di IOC/UNESCO.

E modelo inclusivo di IOCARIBE cu ta inclui participacion di hoben y posibilidad pa paisnan chikito den desaroyo nombra nan propio Punto Focal di Decena Oceanico ora no por forma un comision, a resalta como un ehempel bon pa implementacion regional. Durante e conferencia Reinado tambe a menciona logronan den Reino relaciona cu ciencia di lama, incluyendo e comision di Decena Oceanico di Reinado cu ta inclui 6 isla, aumento di scolnan cu ta promove ciencia di lama den Reino, y estudionan y lasonan entre e parti di reino na Europa cu esun den Caribe relaciona cu lama.