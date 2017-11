Lider politico ta bira e prome victima di un polemica na India door di un pelicula

NEW DELHI, India- Un lider politico regional di e partido gobernante BJP a ofrece un recompensa di 1.5 miyon dollar pa e cabes di un director di cine y di un actriz a entrega su retira y asina ta bira e prome victima di e polemica cu a surgi na India door di e pelicula “Padmavati”.

E produccion cinematografico aki, cu ainda no a wordo estrena, pa un par di siman caba ta causando controversia den e di tanto caso di choke entre arte y hinduismo racial.

E pelicula ta conta e storia – of leyenda, depende ken ta papia, di un reina di e casta rajput di siglo XIII cu a comete suicidio pa a proteha su honor y esun di su famia despues di e morto di su casa, e rey Rana Ratan Singh, na man di e sultan Musulman Allaudin Khilji.

E controversia a surgi pa un supuesto escena, nenga door di e autornan di e pelicula, unda cu e rey Mahometano malvado ta soña di logra e amor di e reina cu a indigna e rajputnan.

Despues di e controversia, crea door di e declaracionnan di e hefe di prensa gubernamenta BJP den e estado Haryana, Suraj Pal Amu a presenta su renuncia, sigurando di ta “malcontento y herida”, cu e actitud pa cu e casta rajput, originario di Rajastan, di e hefe di gobierno di Haryana, Manohar Lal Khattar.

Khattar a nenga na prohibi e pelicula prome cu e censura, e polemico Comision Central di Certificacion Cinematografico (CBFC) dicidi ariba su prohibicion

Tribunal Supremo a manda un advertencia na autoridadnan estatal cu nan no por veta ningun pelicula y cu nan mester laga CBFC traha.

