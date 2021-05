Lider di RED a ataca partner di coalicion, prensa y pueblo cu no a vota pa nan

E di cuater partido cu a presenta pa entrega su lista tabata RED Democratico, kende a presenta cu e candidate Kinsasha van der Bliek. Remarcabel den e declaracion di e lider di RED tabata un zundramento formal y un atake pisa contra su partner den coalicion, MEP, cu a laga nan na caya.

El a zundra periodistanan cu nunca a apoy’e of cu simper a atac’e. El a papia cu cu no por reclam’e nada pasobra ta e partner den coalicion no a cumpli cu loke a keda palabra. Y cu si e hendenan di berdad tabata kier cambio, mester a vota pa nan, pa cual no por bin reclama nan nada.

Si mira e lista, esnan cu a participa den e ultimo eleccion di 2017, tabata Ricardo Croes, Kinsasha van der Bliek y Rudy Lampe. Y awo tin tres candidato mas cu na 20187.

E lista di 2021 di RED Democratico ta:

Ricardo Croes

Kinsasha van der Bliek

Rene Kock

Vicky Perez

Inger Croes

Fejite Zijlstra

Shaendeeh Dijkhoff

Jair Tromp

Frank Mejia

Lorraine Cooiman

Tony Ponson

Sherwin Jacobs

Rudy Lampe

Comments

comments