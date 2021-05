Lider di Raiz a entrega lista virtual y personalmente

Partidonan tradicional no ta respeta democracia y ta purba asalta esaki. Tin hopi menasa. P’esey a dicidi di haci uzo di e oportunidad cu ley ta duna pa hac entrega di e lista di forma digital.

Arends a bisa cu nan tin 4 aña trahando y p’esey no kier pone nan votadonan na riesgo. El a bisa cu si pueblo kier cambio di berdad, pueblo mester percura pa Raiz ta den Parlamento y den Cocolishi. “Dia 25 di junio cambionan drastico lo cuminsa.”

E lider di Raiz no tabata kier a bay for di ki skina e intimidacionnan ta bini. “Mi no mester divulga di unda e ta bin y tur hende sa cual ta e partidonan tradicional y con nan ta funciona. Nos democracia no por wordo asalta.” Si el a agrega cu e intimidacion cu ta cntra pueblo, esun cu kier cambio y cu e partidonan tradicional ta pone na peligro.

Raiz tin un lista innovativo, cla pa marca historia, e lider di Raiz a expresa.

E lista ta consisti di e siguiente candidatonan:

Ursell Arends

Geoffrey Wever

Raymicheline Raymond

Raymond Kamperveen

Ruthlin Lindor

Carlos Guiamo

Ivan Croes

Ling Wong

Arnaldo Maduro

Anko Koopmans

Javier Harms

Liliana Braamskamp

Na aña 2017 e partido a participa cu cinco candidato di cual tres por mira bek riba e lista di 2021

