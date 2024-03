Ora cu e pueblo Aruba a manifesta su anhelo pa un rumbo diferente, el a sa di haya oido y alcansa su proposito. E mensahe di historia por ripiti y cu nos por bolbe cambia e destino di nos pais, ta loke lider di Partido di Pueblo Arubano, AVP, Mike Eman a comparti na acto solomne na Monumento 18 di Maart.



Tambe Eman a reflexiona riba locual e a comparti cu famia real den Parlamento, tanto Su Mahestad Rey Willem Alexander, Reina Maxima y Prinses heredero, Amalia durante di nan bishita aña pasa na januari. Eman tabatin e honor di dirigi un mensahe como lider di su fraccion y representante di pueblo. Den su mensahe pa famia real e a enfoca riba e storia tras di e nificacion di e monumento18 di maart, y e papel, Reina Wilhelmina, cu su plasa ta net otro banda di caminda, tabatin den esaki.Paso t’asina cu ora nos lidernan a acumula 2.147 firma door di a bishita cada skina di nos pais pa apela na nos hendenan pa responde na e yamada di duna Aruba e oportunidad pa por desaroya su mes, e pueblo a bini hunto den un di e momentonan di mas grandi di Aruba su historia. “Mi tabata kier pa famia real sinti kico nan antepasado a nifica den e lucha aki,” Mike Eman a relata.Ora cu Raad van Politie a delega Shon A Eman pa bay hiba e firmanan aki Hulanda, a manda un telegram pa Cas Real pa puntra si por ricibi Shon A Eman y e actanan. Door cu 50 aña despues, archivo nacional di Hulanda a habri, a descubri cu e Minister di Overzeese Gebiedsdelen a conseha Reina Wilhelmina pa no ricibi e delegado di Aruba, pasobra lo duna demasiado forsa y credito na e movecion aki. Historia ta mustra cu algun siman despues, riba 20 di februari, Cas Real a habri su porta hancho pa Shon A Eman.Eman: “Mi tabata kier pa Willem Alexander sinti cu na momentonan clave asina, ministernan por a desea algo, pero e Reina a carga su propio responsabilidad. El a habri porta pa Shon A y pa e deseo di 2.147 firmante. Anto mas bunita e storia y archivo ta bira ora bo mira cu un dia despues, e Reina su gabinete ta manda e acta pa e minister y e ta notific’e literalmente: ‘Mi a ricibi e delegado di Aruba y por fabor duna atencion na su peticion’.” Un luna despues, dia 18 di maart, cu Reina Wilhelmina a ricibi e delegado di Aruba un mocion cu ta describi e deseo di Pais Aruba pa un afzonderlijke status, entrega pa Shon A Eman, a worde unanimamente accepta na Conferencia di Mesa Rondo.Aña pasa, ora cu Mike Eman a comparti e pida historia aki cu famia real, por a nota un expresion di orguyo cerca e Rey y e Reina, pero tambe cerca e prinses heredero realisando cu a pesar cu e monarkia democratico actual ta limita den su poder, tin momento cu nan mesun pensamento, principio y ideal mester porta ta firme pa haci un diferencia grandi. Un persona, esta Reina Wilhelmina, e momento ey a yuda cambia e destino di Aruba y por mir’e awe para den centro di Oranjestad, banda di Shon A, di Henny Eman, di Aruba su Parlamento, su Gobernador y Aruba su institutonan, tur hunto.“P’esey mes, ora hende puntra di unda e palabra Status Aparte ta bin, por mira cu esaki ta un expresion di e “afzonderlijke status” cu a worde ancra den e mocion di Shon A Eman riba 18 di maart 1948. Nos sa di unda e fundeshi a bin; nos sa di unda e idealismo a nace, di unda e patriotismo aki a nace y unda e ta palpita te awe,” asina Mike Eman a afirma na tur reuni riba Monumento 18 di Maart.Si tin algo cu nos mester hiba cas ta e ehempel di e 2.147 firmante y nan lidernan. Awendia kier haci comosifuera tin un landspakket of acuerdo cu no por cambia. Pero mescos cu e generacion di Shon A a persevera, mas laat su nieto Henny Eman tambe a persevera y ora Hulanda kier a pone fecha di 1 di januari 1996 como dia di independencia, el a bisa Hulanda ‘no’ y a scrap e fecha pa awe nos tin 38 aña caba di Status Aparte y no menos. Mescos awe nos mester tin e confiansa cu cosnan cu nos ta kere cu no ta bon y ta parce dificil pa cambia, nos por cambia y nos por bolternan. Eman: “Ban sinti loke nan a sinti; e conviccion personal, fe, speransa y amor prohimo pa bini hunto como sociedad.”

AVP semper ta e cuna for di unda e cambio y e bon comun mester bay sali atrobe pa Aruba por conoce añanan di prosperidad, caminda nos no ta biba bati pa medida, pero nos ta biba a base di oportunidad husto. Esaki ta loke e pueblo ta sperando y tin e prueba cu locual e pueblo aki ta desea, ora e uni, e por realisa.