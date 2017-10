Lider di MEP ta e prome pa sinta cu informador

Dialuna mainta, lider di MEP, sra Evelyn Wever-Croes a topa cu informador pa asina cuminsa cu e proceso pa loke ta e formacion di Gobierno. E ta splica su punto di bista pa por yega na un bon Gobierno.

El a splica cu dialuna e ronde di informador a cuminsa. Di parti di MEP, presidente di e partido Gerrit Croes y Evelyn Wever-Croes mes lo hiba e deliberacionnan. Lo scucha di informador kico ta e siguiente fase. A tuma nota di e instruccion cu informador a ricibi di gobernador y esey ta pa purba forma un base mas amplio posibel. Den cuadro aki, partidonan MEP, POR y RED pa yega na cierto puntonan cu pa Gobernador ta hopi importante, entre otro e tema di finansas publico cu tin cu haya atencion, pero tambe Gobernador a sugeri pa haci un tipo di investigacion, laga un ekipo di experto independiente haci un tipo di investigacion, kico ta e estado di Gobernacion na e momento aki y kico e Gobierno nobo lo topa cun’e. A reuni cu Gobernador y a bin expresa nan disponibilidad pa sondea e posibilidadnan pa yega na un coalicion, a base amplio. Lider di e partido a splica cu no ta locual cu nan a spera di haya, pasobra nan a bay campaña pa bay gana un eleccion riba su mes. Pero pueblo a papia cla, y nan a pidi pa un coalicion y MEP ta asumi su responsabilidad y haci tur loke ta posibel pa purba logr’e.

No tin ningun acuerdo cu ningun hende ainda. Si tabata tin contactonan inoficial, en espera di e tarea di informador, cu a cuminsa dialuna 2 di October. Despues di contacto cu informador, lo bay poco mas den fasenan mas avansa pa loke ta trata e combersacion cu e diferente partidonan. E prome contactonan tabata tey, e disponibilidad tey. Ta cuestion di awor aki e siman aki lo bay tin mas noticia riba e tereno aki. Facil e no ta, pasobra con cu bay bin, atrobe, si tabata un partido cu a gana e eleccion cu mayoria absoluto, e ora tur cos lo a bay hopi mas facil. Esaki ta 20 aña pasa cu Aruba a pasa den algo asina. Nos mester tuma tur tempo pa no haci nada pura. Pero pa tur cos bay nechi y tur cos bay bon pa asina aki logra yega na e Gobierno cu Aruba kier.

Wever-Croes ta sigui splica cu nan ta habri den mayoria di cos. Un cos cu tin cu tene cuenta cun’e, cu e Gobierno, cu coalicion, sea cu MEP, POR y RED, of sea MEP y POR, lo bay ta un Gobierno cu asignatura di MEP, cu mayoria. Esey ta nifica cu mester tin e mayoria tambe di bisa den e carteranan di mas importante. Ora cu wak un pais ta draai riba loke ta por ehempel economia, loke ta den e tempo aki, husticia, pa tambe pa loke ta finansas publico, esey ta un triangulo cu tin cu wordo carga pa e partido mas grandi. Pero ta habri. Awor aki ta bay cuminsa papia y delibera mas den detaye riba kico por ta un contenido di e coalicion. No ta cuminsa cu parti cartera, of e personanan. Ta cuminsa cu e issuenan. Kico ta e topiconan cu como un coalicion, a base amplio lo kier logra den cuater aña, kico ta e prioridadnan cu lo pone. E ora bo ta bay wak con bo ta logr’e.