Lider di Partido MEP Evelyn Wever-Croes ta reta Minister President Mike Eman pa un debate. Motibo ta cu segun lider di MEP, Mike Eman ta coriendo pa su responsabilidad di duna cuenta na Parlamento y na comunidad. Y principalmente pasobra en bes di duna informacion e prome minister ta manipula cu informacion.

HOFA UN DOCUMENTO DI 46 PAGINA

Dia 29 di augustus e gobierno di AVP Futuro a presenta un ley di reino HOFA, un documento di 46 pagina.

ACUERDO DI 3 PAGINA

Segun prome minister Mike Eman e mester a bai di acuerdo pasobra lider di MEP a firma un acuerdo un aña prome.

Aki ta referi na e acuerdo di 3 pagina. “Con bo por bisa cu ami a mara bo na e documento di 46 pagina siendo cu ami a firma un acuerdo di 3 pagina pa bai negocia. Cu esaki ta muestra cu ta AVP Futuro a firma e ley di 46 pagina.

Mirando cu nan ta sigui bruha tera en bes di duna cuenta, mi ta reta prome minister Eman pa un debate. Unico punto di agenda ta : ken a firma kiko! Ami ta bin cu mi pruebanan y e por bin cu su pruebanan pa asina for once and for all henter Aruba por mira e berdad: cu ami sigur no a mara e gobierno aki, mi a laga un menu atras cu dos opcion. Ta e gobierno di AVP Futuro a scohe e opcion di ley di reino di 46 pagina. Mi ta spera cu prome minister Eman no core pa e debate aki tambe” lider di MEP Evelyn Wever-Croes a termina bisando.