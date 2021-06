Lider di MAS tin 8 dia mas pa bay Ministerio Publico y denuncia tur e corupcion y spiritonan cu el a topa den gobernacion

“Put your money where your mouth is”, asina mester considera e actitud di e ex MEP, ex AVP, ex POR y actual lider di MAS, sra. Marisol Lopez Tromp pa loke ta trata e tema di corupcion den gobernacion. Un tema cu e ta uzando constantemente durante su campaña politico 2021 pa trata di influencia e electorado Arubano y crece riba lomba di MEP pa e eleccion di 25 juni venidero.

E famoso spiritonan di Marisol

Tur hende por corda ainda con sra. Lopez Tromp den un reunion di Parlamento dia 31 di juli 2020 tabata zwaai pa loco cu supuesto documentonan den sala di Parlamento insinuando cu bao di e mandatarionan actual tambe tin corupcion ta tuma luga. A resulta ora di ‘inzage’ di e documentonan cu practicamente tur ta relaciona cu cierto personanan (“spiritonan”) yega na su mesun ex partido y kendenan tabata riba payroll di gobierno pero no tabata presenta na pia di trabao.

Haci denuncia pa caba

Cu e zwaaimento di e documentonan den sala di Parlamento sra. Lopez Tromp tabata kier a hinca tur e ministronan di MEP den bariga di pueblo y kier laga aparenta cu e ta e gran luchado contra corupcion na Aruba. Hecho ta cu desde e reunion di Parlamento menciona partido MEP a suplica sra. Marisol Lopez Tromp na varios ocasion pa acudi cu tur e documentonan na Ministerio Publico y denuncia tur e supuesto corupcionnan aki. Pero te dia di awe ni fu ni fa y despues di 1 aña sra. Lopez Tromp no por a haya e caminda pa Ministerio Publico pa hiba tur su kehonan di corupcion. Talbes e ta teme pa bolbe haci un denuncia falso manera cu el a yega di haci caba den pasado?

Y awo cu ta na 8 dia pa yega e fecha di eleccion di 25 juni venidero, un biaha mas partido MEP ta suplica sra. Lopez Tromp pa acudi cu urgencia na oficina di Ministerio Publico cu ta situa na Rumbastraat 29 y porfin hiba tur e documentonan di corupcion pa e instancia hudicial aki. Haci manera e 2 parlamentarionan di MEP cu tambe den pasado a hiba tur documento relaciona cu ladronicia di tereno di pueblo na Ministerio Publico y pa cual awe tur hende por a mira e resultado den e ultimo lunanan caminda 12 persona trahando pa ex-Minister Sevinger y e minister mes a bay tras di e tralinan di KIA.

Credibilidad politico

Hibando tur e documentonan pa Ministerio Publico prome cu dia 25 di juni 2021, esaki ta duna un tiki mas credibilidad politico na e lider di MAS, ya cu den transcurso di 24 aña den politica, e credibilidad di sra. Lopez Tromp a baha drasticamente, e.o. di su denuncia falso tambe contra un ex colega parlamentario di AVP cu lo a dal’e un mokete na su cachete y despues a resulta cu esaki no tabata berdad.

Su credibilidad politico ta ser exponi tambe mediante e cantidad di votonan cu su persona a ricibi durante tur e añanan den MEP, AVP y POR. For di mas di 4700 voto pa baha y yega te na apenas 497 voto! Pues ta bisto cu e lider di MAS kier frena su caida y popularidad den politica door di trata di laga pueblo kere cu e dirigentenan di MEP ta liga na corupcion. Esaki mientras cu tur hende ta na altura caba cu MEP ta e unico partido na Aruba cu den pasado y te cu awe ta para pa Integridad den bon gobernacion y ningun di su ministronan y ex-ministronan a yega di ser sentencia pa corupcion.

