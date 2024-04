Lider di fraccion di MAS Marisol Tromp a cuminsa su discurso den e reunion publico den parlamento splicando con, porfin, despues di un aña y dos luna, Minister di Labor, Integracion y Energia Glenbert Croes a bin di transito den parlamento. Pakico di transito? Paso tur hende sa con yen minister Glenbert su agenda ta cu diferente viahe pa exterior riba diferente topico.

Un aña y pico parlamento a warda riba un debate riba e tema di maneho ineficiente, intransparente y frustrante riba imigracion aki na Aruba. Parlamento no a pidi un reunion manera un bijeenkomst unda cu ta scucha un toelichting y despues no por ni debati y tampoco por yega na un mocion of amienda riba un ley. Parlamento a pidi un reunion publico y tin mas reunion cu a warda un cantidad y tin bes casi dos aña.

Investigacion riba Minister y Maneho di Stranheria

Segun Marisol Tromp, lider di partido MAS, recientemente a sali den publicidad cu minister Glenbert Croes lo a pasa door di un feitenonderzoek. Parlamentario Marisol Tromp a pidi minister Croes pa splica parlamento kico esaki a encera, kico tabata e topico exactamente y con esaki a wordo conclui. E minister aparentemente a wordo investiga y parlamentario Tromp kier sa kico a resulta di esaki y con minister su envolvimento ta den e feitenonderzoek aki.

Pregunta number dos tabata tocante e preocupacionnan cu tin den comunidad riba e maneho di admision, esta vreemdelingenbeleid cu minister Glenbert tin y e echo cu minster ta esun autorisa pa firma pa hendenan bin traha na Aruba y e mes ta firma mientras cu antes tabatin directornan cu ta gemandateerd. A puntra e minister su pensamento riba e echo aki unda cu tin yen caso den corte contra e mandatario y cual e minister nunca a gana e casonan aki.

A pidi e minister su opinion riba e echo cu el a perde diferente caso cu ta contra di dje y con e ta wak esaki den cuadro di bon gobernacion. Alabes parlamentario Tromp a puntra e minister con e ta mira cu e ta kita un hende for di trabou y despues mester tum’e bek.

Capacidad di Carga di Aruba

Tin hopi keho actualmente den comunidad cu Aruba ta hopi yen y asta turistnan ta keha riba esaki y cual ta algo cu ta cay bou di minister Glenbert ya cu e ta firma pa hendenan bin traha na Aruba. Ta carece cu te dia di awe minister Glenbert ni e otro ministernan no ta papia di e carrying capacity pa Aruba: Con grandi bo kier pa Aruba crece y con hopi ta tene e interesnan na cuenta di mercado laboral, di esnan cu ta studia den exterior y di profesionalnan cu kier bolbe bek Aruba?

Parlamentario Tromp a bisa cu hopi hende kier bin biba Aruba bek pa traha pero no ta mira niun intento di parti minister Glenbert of minister Endy pa atrae e gruponan aki. Loke si ta wak ta cu e mandatarionan ta publica articulonan den corant den cual ta mustra cu nan a bishita yen lugar y priminti hende cu nan lo percura pa nan haya trabou pero nada. E minister tin un maneho di Free for All den varios profesion y ta dificil pa esnan cu a bay studia afor y ta bek riba nos isla haya un trabou na Aruba.

Dicon Minister Glenbert ta dicidi su so ken ta drenta Aruba?

Otro pregunta cu parlamentario Marisol Tromp a trece dilanti pa Minister Glenbert ta tocante e proceso di screening. Con e proceso aki ta tuma lugar? Ken ta haci e screening? Tin un comision cu ta haci esaki y ta duna conseho? Cual ta e departamentonan cu ta duna conseho y ta bisa pakico e conseho ta positivo of negativo? Tur cu a pidi ta drenta? Minister ta firma pa nan tur?

Cuanto hende minister a nenga? Minister en berdad ta screen y wak antecedentenan di e hendenan aki? Ta screen si nan tin pasado criminal? Den minister Glenbert su handleiding cu parlamento a ricibi riba su maneho, ta poni preto riba blanco: justitiële antecedenten. Esaki ta un aspecto importante pa tur hende den tur profesion.

No solamente pa stranheronan pero tambe pa localnan. Nos hendenan den exterior ora nan haya un trabou, tur ta wordo gecheck riba nan antecedentenan y hopi bes ta asta check na Aruba kico ta nan antecedentnan hudicial. Den e caso aki ta poni cu minister ta haci toelating si e persona den e ultimo 5 añanan no a haci niun crimen of algo otro strafrechterlijk. Con minister ta dicidi riba e punto aki y toch admiti e hendenan aki si nan a haya un conseho negativo? A base di kico ta pone cu minister Glenbert su so por dicidi riba esaki? Kiermeen tanto bal e departamentonan t’ey o lag’i t’ey, tanto bal nan haci checkeo y investigacion si toch ta e minister ta dicidi a base di su maneho Free for All.

Parlamentario Marisol Tromp a pidi e minister pa splica pueblo kico ta su maneho di screen prome cu e firma a base di e consehonan cu ta drenta.

Otro punto cu e Lider di MAS a trece dilanti ta cu diferente gremio y otro sectornan laboral den comunidad par di luna pasa a expresa nan preocupacion cu Aruba mester di miles di trahador, entre otro den e sector turistico pero otro sectornan tambe.

E pregunta ta e ora si minister por splica parlamento cual ta e ultimo documento cu e gobierno aki tin riba carrying capacity. Kico ta loke e onderzoeknan di e.o CBS ta indica di ora nan a cana cas pa cas. Kico ta loke nan a mira? Minister Glenbert tabatin e cartera social antes y sa e situacion social na Aruba y p’esey Tromp no por compronde con e minister por hustifica cu, sin planifica, e ta admiti hende na boshi sin pensa cuanto hende ta bibando actualmente den un solo cas manera sardinchi den bleki y cuanto hende nan a topa ta biba den un solo cas den formanan abnormal. Niun hende ta papia riba esaki.

E parti vivienda ta un reto pero e cartera aki no ta cay bou minister Glenbert sino bou di minister president Evelyn Wever Croes cu nunca no sa di nada. Nunca Evelyn Wever Croes a percura pa e cartera di vivienda mehora ya cu nunca el a percura pa mehora e situacion den e.o. DIP y haci un clean up y e prome minister a asta a stop investigacionnan cu tabata andando mientras nan mester a percura pa hende haya tereno y casnan social. Awor aki tin casnan pata pata di hende pero no cu meta familiar. Busca pa sa kico a sali afo di investigacionnan den nos barionan.

Minister no ta duna claridad di ki rumbo kier pa Aruba bay sino ta un maneho a lo loco. Awor aki un persona local ta cana un caminda di cruz ora cu e bay solicita pero si bo ta un persona den cualkier continente y bo solicita pa bira por ehempel un helper, bo ta haya trabou mas liher cu esun local y esaki no por.

Mocion di desconfiansa contra minister Glenbert

E Fraccion MAS, representando e interes di e pueblo di Aruba, a anuncia su decision di retira confiansa den e Minister di Labor, Sr. Glenbert Croes, basa riba e falta di transparencia, eficiencia y cooperacion den su maneho di debernan importante pa nos comunidad. Parlamentario Marisol Tromp a splica cu durante e ultimo tempo a presencia repetidamente e falta di cooperacion y entrega di documentacionnan crucial cu a wordo pidi pa e desaroyo di nos pais.

E manera di maneho di minister Glenbert Croes ta pone duda ariba su capacidad pa guia procesonan crucial pa nos pais.

Hopi biaha e fraccion di MAS a pidi claridad riba e proceduranan y desicionnan cu ta influencia e bienestar di nos comunidad, pero te awo numa e minister a bin bolter documento cu e fraccion di MAS tin mas cu 1 aña ta pidie caba. Parlamentario Marisol Tromp a splica cu den e forma cu e mandatario ta trata su fraccion, ta keda claro cu nan no tin confiansa den minister Glenbert Croes.

Resultado di votacion

E resultado di e votacion pa e mocion di desconfiansa contra Glenbert a resulta 8 voto na fabor y 12 en contra. Tempo lo mustra si fraccion di MAS su motibo pa pidi retiro di minister Glenbert Croes ta hustifica.