Lider di Fraccion di PPA den Parlamento, Otmar Oduber, a comenta riba e informacion cu departamento di Ouderenzorg y OPPA a trece dilanti durante un reunion cu e comision di Ouderenzorg den Parlamento.

El a indica cu esaki no ta un sorpresa pa tende e situacion critico existente, pero ta preocupa cu diabierna pasa Fraccion di PPA a entrega dos mocion, uno tocante maneho di ouderenzorg y e otro pa remedinan pa nos grandinan wordo inclui den e pakte di AZV, y tur dos a wordo bari for di mesa. Ni partido MEP cu ta saliendo for di 7 aña di gobernacion, ni partidonan Futuro y AVP cu ta drentando y cu supuestamente lo mester ta un aire fresco den Parlamento; nan a bisa cu nan ta vota contra pasobra gobierno lo tine toch den su programa.

Mirando e respuesta di pakico partidonan den gobernacion a vota contra, lider di Fraccion di PPA a manda un mensahe bon cla pa nan, esta cu pueblo a vota pa su representantenan den Parlamento vigila y controla gobierno y no pa nan bira un PR di gobierno.

Durante e reunion cu tabatin cu departamento di Ouderenzorg y OPPA por a sinti cu e contenido di e dos mocionnan presenta pa Fraccion di PPA ta exactamente loke a bin dilanti. Sinembargo, despues di a vota contra, den e reunion tur fraccion a bisa cu nan tin e preocupacion aki den nan cabes y cu nan ta bay traha riba dje.

Banda di esaki, Oduber a trata e topico di aumento di 700 Florin, cual a wordo toca tambe den e reunion cu e dos instancianan. El a bisa cu ta bisto cerca nos pensionadonan pa awe nan haya e placa aki. “6 di december ningun hende a bisa e pensionadonan cu nos ta bay pagabo e 700 Florin den un par di aña. Tur politico a cana y bisa cu e tin cu wordo aumenta cu 700 Florin, ningun politico a bisa cu ta 250, ningun fraccion a bisa cu ta bay partie den 4 bes, ningun a bisa cu ta bay paguele den tanto dia. A bisa cu e necesidad pa cera e buraco mas tanto cu ta posibel pa loke ta trata e bestaansminimum di Aruba, ta 700 Florin. Es mas, ni cu e 700 Florin aki bo ta cera e bestaansminimum aki”.

Pero lamentablemente, durante reunion publico den Parlamento por a scucha Prome Minister, cu ta netamente e persona cu lider di fraccion di PPA lo a verwacht lo a bringa pa cumpli cu e 700 Florin aki, (mas ainda si tene na cuenta e surplus di casi 450 pa 500 miyon den presupuesto), bisa cu lo bay wak con e negociacionnan cu Hulanda lo bay pa loke ta trata Rijkswet y ta bay wak si mester bay aumenta of no e prima di AOV pa e ora por cumpli cu e 700 Florin. “Bo no tabata sincero e ora, bo no tabata fair cu e pensionado ora bo a cana busca e votonan”.

Si tene na cuenta tur e puntonan aki, uitkering, finansas, cuido y salud di nos grandinan na e momentonan aki y e expectiativanan pa aki 10-15 aña si no haci nada, Otmar Oduber ta kere cu Parlamento no por tuma ‘for granted’ loke a tuma lugar diabierna y e mensahe pa gobierno mester ta bon cla, cu esaki ta e prioridad, e casi 20 mil pensionado na Aruba ta e prioridad. Tin otro areanan manera educacion, seguridad y salubridad cu mester di atencion, pero e prioridad mester ta pa tur politico, den bista di PPA, nos grandinan.