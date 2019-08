Lider di Fraccion di POR, Marisol Lopez-Tromp Sr. Richard Arends y Sr. Mike de Meza cu declaracionnan contradictorio riba contract cu RDA

Durante conferencia di prensa lider di Fraccion di POR, Marisol Lopez-Tromp a comenta riba e

supuesto contract entre Richard Arends y Refineria di Aruba (RDA) cu a bin den publicidad. Ta

trata aki di un contrato lucrativo y tabata hopi comenta den comunidad. Lopez-Tromp a expresa cu ora cu ex minister Mike de Meza a haya ta bon pa menciona nomber di Marisol Lopez pa defende su colega politico, el a reacciona riba dje pasobra no ta na su luga pa compara posicion huridico di Marisol como ambtenaar no activo cu un contrato asina

lucrativo cu parlamentario Arends supuestamente tin. E ta agrega cu un tipo di contrato asina no ta algo usual, no ta algo cu director di departamento tin of cu hopi hende trahando den diferente field tin y loke mas ta resalta banda di tur e beneficionan ta cu si e contrato aki ta wordo termina of kibra, Sr. Arends lo por ricibi 2.6 miyon Florin. E punto aki a lanta hopi discusion den comunidad, cual ta logico y di compronde. Despues di esaki por a wak un carta reciente di parlamentario Arends fecha 22 di augustus 2019 dirigi na RDA specificamente na Sr. Alvin Koolman kende ta e director. Escencia di e carta ta cu e ta distancia su mes di e contrato ariba menciona. Despues cu Sr. Arends a distancia su mes di e contrato, por a scucha Sr. de Meza bisa cu Sr. Arends ta cu verlof. Es decir, aparentemente e tin dos aña caba cu verlof di e contrato aki. Cu otro palabra, tabatin dos declaracion contradictorio,

uno cu ta bisa cu e contrato supuestamente no ta vigente of cu ta distancia su mes di dje y e otro cu a firma e verlof (de Meza), ta bisa cu e ta cu verlof ainda. Dunando su punto di bista, Marisol Lopez-Tromp ta bisa cu e carta di Sr. Arends di 22 di augustus no ta dirigi na e persona corecto, el a mande pa e director di RDA siendo cu esaki mester a wordo manda pa e accionista cu den e caso aki ta Prome Minister Sra. Evelyn Wever- Croes. Esaki pasobra Sr. Koolman no ta autorisa ni pa nombra of retira personal, pesey Lopez- Tromp ta haye hopi straño cu Sr. Arends a mande pa Sr. Koolman. Den e carta tambe Sr. Arends ta pone cu e ta distancia su mes, cual no kiermen kita. Distancia por kiermen cu ta no activo of poni un rato un banda. “Como parlamentario di Fraccion di POR, mi ta haya mas lamentabel aun cu ora nos a huramenta como parlamentario nos mester entrega diferente documento y un di e exigencianan ta cu nos mester duna di conoce kico ta tur e trabounan cu nos tin of tabatin na momento cu nos ta bay huramenta como miembro di Parlamento. Esaki ta den cuadro di transparencia y pa wak cu no tin conflicto di interes. Parlamento no por wordo engaña, e mester sa full e berdad di nos tur como miembro di Parlamento y Sr. Gobernador tambe mester ta notifica di e posicionnan aki”, Marisol Lopez-Tromp a duna di conoce. E ta agrega cu den e caso di Sr. Arends, esaki no tabata asina y ta haci cu e ta bira un asunto hopi serio cu no ta caba akinan. E no ta solamente riba e contenido y beneficionan di e documento,

cual ta un topico riba su mes, pero e ta tambe e echo cu e documento aki no a wordo presenta na Parlamento, sin laga afo e declaracionnan contradictorio di e coleganan di Fraccion di AVP den e ultimo dianan. Parlamentario di POR tin entendi cu Gobierno ya a tuma pasonan huridico pa trece claridad den e asunto aki y si no tin un fin ainda na e contrato, trata di pone un fin na dje sin cu mester sufri e daño di bay paga 2.6 miyon. Loke ta haci e situacion aki mas lamentabel ta cu e contrato aki a wordo firma door di ex minister de Meza, hustamente na e momento cu miles di persona a wordo priminti trabou na e refineria, pero esaki nunca a bira realidad y ademas e refineria nunca a habri. Cu e suma en cuestion, lo por a emplea sigur un 50 persona.

