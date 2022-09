“Ta increibel cu Gabinete Wever-Croes ta pone den presupuesto cu ta bai ranca 10 miyon for di WEB/ELMAR mientras cu entrante 1 di october ta aumenta prijs di awa y coriente cu 30%. Esaki simplemente ta un abuso di marca major”, asina e lider di fraccion di AVP, mr. Mike Eman a expresa despues di a bati alarma tambe na Gobernador pa e inhusticianan cu Gabinete Wever Croes ta cometiendo en contra di e pueblo.

Eman no por compronde con ta hustifica e aumento barbaro aki di awa y coriente pasobra WEB/ELMAR ta den un abismo financiero, pero di otro banda sin ningun berguensa ta pone den presupuesto cu WEB/ELMAR lo mester paga gobierno 10 miyon na dividendo.

Den bishita y reunionnan di bario e lider di fraccion di AVP mr. Mike Eman ta bisa cu e ta haya confirmacion di e pobresa y di e dolor den pueblo. “Costo di bida ta subiendo den un forma alarmante. Ta obvio cu e medidanan cu Gabinete Wever Croes a implementa durante e ultimo anjanan a impacta e cifra di inflacion severamente. Na 2017 ainda inflacion tabata menos cu 0%, esta – 0.6%. Na 2018 y 2019 esaki a subi drasticamente cu medidanan di Gabinete Wever Croes. Redoblacion di BBO y e hecho cu e BBO a worde poni tambe riba diferente otro cosnan cu tabata exonera, manera transacionnan bancario y seguro a crea un efecto inflatorio adicional. Riba gasolin y diesel e impacto tabata dobel, 12%. Tambe e eliminacion di e descuento di 10 cent pa liter di gasolin y diesel tabata tin un efecto negativo grandi”. Tur esaki según e lider di fraccion di AVP, ta haci Gabinete Wever Croes responsabel pa e pobresa alarmante cu tin na Aruba. Ariba tur eskai awor ta bin aumento di awa y coriente cu 30%, paga pa remedi y aumento di BBO cu lo haci BBO en total 21% riba majoria producto na Aruba. Alarmante esaki ta, según Eman.

E ta mustra cu den 2022 inflacion ta sigui e rumbo preocupante. Inflacion acumula dor di medidanan di Gabinete Wever Croes tin un impacto dramatico riba costo di bida. Cifranan di CBS ta confirma e aumento drastico aki. Segun cifranan di CBS e bestaansminimum pa un persona pa luna na Dember 2017 tabata 2.066 florin y na Juli 2022 esaki a bira 2.440 florin, casi 500 florin mas pa luna pa bo por sobrebibi. E bestaansminimum na 2017 pa 4 persona, 2 adulto y 2 mucha tabata 4.338 florin y awor e ta 5.124 florin casi 800 mil florin pa luna mas pa bo por sobrebibi. Eman ta bisa cu e panorama socio-economico hustamente ta mustra un deteoro ultimo anjanan, es decir cu e 800 florin aki mas di gasto mensual ta pone cu nos pueblo ta empobreciendo na un forma alarmante.

E lider di fraccion di AVP mr. Mike Eman ta bisa cu desde 2017 pa 2022 no tabata tin ningun ahuste structural di apoyo pa e poder di compra di comunidad. Alcontrario cu e medidanan y ausencia di correccion ta atrás e poder di compra a keda bai di 2018 pa 2022. Cifranan di Banco Central y CBS ta confirma esaki. Aruba ta empobreciendo den un forma penoso y alarmante. Riba tur esaki ta keda chica tur locual por chica pa paga pa beneficionan lucrativo pa amigonan y famianan di Gabinete Wever-Croes. Eman ta envatisa e neccidad pa un cambio y ta mustra cu e Aruba tin mester di un gobierno cu ta bai pone e BON COMUN atrobe como prioridad.