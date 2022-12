E pakete di medida pa 2023 lo ta devastodor pa e pueblo, pero tambe pa empresanan mediano y chikito. Analisando den profundidad e ley nan cu ta bai wordo imponi pa 2023 e Lider di Fraccion di AVP mr. Mike Eman ta constata cu e consecuencia nan di tur locual ta bai bin tambe pa e empresarionan ta bai strangula e empresanan y afecta nos economia severamente.

Eman ta mustra cu no ta solamente su fraccion y e ta pensa asina, pero tambe Raad van Advies. E ta cita: “De Raad vreest dat de gebruiklijkloonregeling, zoals die thans wordt voorgesteld verstrekkende gevolgen zal hebben voor de MKB”; “De Raad ziet verder door de voorgestelde belastingmaatregelen aanzienlijke risico’s ontstaan op sociaal- en macro economisch gebied”.

IMPUESTO RIBA SALARIO FICTICIO

Un di e medida nan cu e gobierno di MEP/RAIZ ta bini cune ta cobra un impuesto basa riba un salario ficticio cu gobierno ta bai impone riba e director-accionista di un compania (vennootschap). Si e doño no ta tumando un salario of ta tumando un salario abao toch den e pakete di medida ta inclui un clausula (gebruikelijkloonregeling) cu gobierno ta bai impone un impuesto basa riba un calculacion di kico un persona asina segun gobierno ta supose di gana. E hecho cu hopi doño/accionista ta haci sacrificio pa no tuma salario halto for di su empresa pa por mantene e compania den operacion no ta interesa gobierno. E gobierno di MEP/RAIZ no sa of ta haci manera nan no sa cu ta hopi ta e companianan cu ta keda factibel pa motibo cu e donjo/accionista ta haci e sacrificio aki: ta paga tur empleado prome cu e propio doño/accionista ta tuma un salario. E suma minimal cu lo aplica ta 48 mil pa aña.

BEROEPS VENNOOTSCHAPPEN

Hopi ta e companianan cu ta bai wordo afecta, pasobra cu e empresa no ta produci e placa ey pa e director/doño. Pero tambe tin hopi empresa di cierto ofishi (beroep vennootschappen) cu tambe ta tene e empresa den operacion y vibrante a base di un reparticion di e bienes di e compania pa hacie mas factibel y atractivo posibel. E companianan aki tambe ta bai haya nan confronta cu gobierno ta bai bisa kico un salario di un dokter, dentista, architecto, adiministrador, abogado of ingeniero mester ta den su vennootschap. Cu austeridad cu propio salario hopi biaha e doño/accionista ta crea espacio financiero pa inverti den engrandece y innova su empresa. Esaki tambe ta bai wordo afecta dor di e medida di e gobierno di MEP/RAIZ.

RAAD VAN ADVIES TA ALARMA

“De Raad vreest dat de gebruiklijkloonregeling, zoals die thans wordt voorgesteld verstrekkende gevolgen zal hebben voor de MKB, dat van wezenlijk belang is voor de economische groei en de werkgelegenheid in Aruba. Het voorstel belemmert de ondernemers in het MKB en prikkelt niet om te gaan ondernemen”.

Eman ta bisa cu advertencia di Raad van Advies ta hopi cla riba e “gebuikelijklooonregeling”, pero tambe e otro medida nan den e pakete di MEP/RAIZ e instituto di conseho ta mira consecuencia nan negativo pa empresanan, economia y clima di inversion. Ta henter Aruba ta bai wordo strangula pa e pakete di medida aki mr. Mike Eman ta enfatisa.