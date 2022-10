“E aumentonan exorbitante aki tur por a worde evita si Gabinete Wever-Croes a hedge y a sigui cu e programma di expansion di energia renobabel di nos gobierno, e lider di AVP, mr. Mike Eman a splica relaciona cu e recibonan exorbitante cu ta yegando serca pueblo y comercio.

Eman a duna algun ehempel di esnan cu a aserke cu nan recibonan. E a mustra riba un cuenta di un famia cu coriente na cas a subi di 617 florin pa 1.095. Casi 500 florin mas. Un otro famia nan cuenta di awa a subi di 144 florin pa 302 florin. Aki ta mira un redoblacion di e cuenta di awa. Otro caso di cuenta di awa di un famia a bai di 216 florin pa 498 florin. Atrobe un redoblacion di e cuenta total. E Lider di AVP mr. Mike Eman por a constata cu tambe den comercio e aumentonan aki a dal hopi duro mes. E ta referi na un cuenta di coriente di un panaderia chiquito cu a worde comparti cune cu a bai di 4885 florin pa 6415 florin. Eman ta bisa cu ni e famianan ni e negoshinan por bai carga e aumentonan exorbitante aki.

Riba su plataforma social mr. Mike Eman a expresa su preocupacion y a haya un cantidad di reaccion di pueblo cu ta comparti e angustia cu nan ta aden cu e cobransanan desproporcional aki. Riba un ehempel di un cuenta cu Eman a publica e reaccion tabata: “Asina mes! Na mi cas mes ta mescos! Y no tin caminda pa baha gasto otro caminda mas tampoco”. Otro a bisa: Plsss we need help. This is not normal anymore”. Otro reaccion tabata: “What in the name of Jesus is going on with this so called “one happy island.” These people are milking us dry. What’s next on their agenda?”. Otro a expresa: “Tanto cos pa paga erbij, no ta keda plaka ni pa come. Anto riba dje tur cos a bira drásticamente caro. Shonnan unda nos ta bai!!!!!”. Hopi ta confirma cu nan tambe a haya e cuentnan halto aki: “Ma kere ta dimi so.. mi awa a bin mas cu doble di luna pasa y coriente a bin fl 300 mas cu luna pasa.. ABUSO TOTAL.”. E reaccionan ta refleha un disgusto total den comunidad: “Hopi erg, costo di bida ta keda subi. Salario ta keda mescos. Tin compania cu no ta sinti pa nn empleadonn. Mester brniga pa cost of living increase.Y gobierno no ta sinti pa pueblo paso nn saco si ta yen yen fin di luna”.

Eman ta bisa cu fraccion di AVP a solicita pa un reunion publico di Parlmento ya caba for di 16 di augustus pa trata e tema di aumento di costo di bida y e ausencia di un pakete di alivio manera cu otro Pais si ta ofrece. “Te awor ainda e reunion no por a worde yama, pero mientrastanto Gabinete Wever Croes ta sigui asota pueblo cu medida, aumento di awa y coriente, aumento di BBO, pago remedi y un aumento dramatico di costo di bida. Eman ta bisa cu un gobierno cu no ta cuida esnan mas vulnerabel den comunidad, cu no ta preocupa pa nos enfermonan, ta laga den abandono esnan lubida y solitario den nos comunidad, no ta un gobierno, pero un grupo cu simplemente ta mal usa poder pa enriquece nan mes a custia di e sudor y dolor di pueblo. “Pesey Aruba mester di un cambio pa un gobierno cu lo pone e BON COMUN como punto di guia pa su trabao y responsabildad; un gobierno pa sirbi un y tur”, Eman ta conclui.