Gabinete Wever-Croes II ta hortando e futuro di Aruba. Den e recien rapport anual di Raad van Advies mr. Mike Eman ta mira como confirmacon cu e actual gobierno ta hortando e porfenir di pueblo di Aruba. Mr. Mike Eman a cuminsa na cita e activista hoben, Greta Thunberg, medio ambientalista cu den United Nationas a expresa na gobernantenan cu ta neglishando e concecuencia devastaodor di cambio climatico cu e siguiente sentimiento: “You are stealing our future in front of our very eyes”.

Den e contexto aki mr. Mike Eman a cita un cantidad di paragrafonan for di rapport anual di Raad van Advies caminda e ta constata cu e sufrimento cu e ta sinti y mira den bario y hogarnan ta evidencia con devastador Gabinete Wever Croes ta y ta hortando e porfenira actual di Pueblo y ta futuro di Aruba.

mr. Mike Eman a trece dilanti e conclusionnan mas preocupante den e rapport di Raad van Advies. El a cita: “Fuera di e resiliencia di e economia, tambe e resiliencia di e hogarnan di Aruba ta bou presion”. RvA ta mustra cu ta parce cu tin poco atencion pa siguridad social y financiero di e ciudadanonan, hopi no ta den un condicion cu nan no tin opcion mes pa escohe un direccion pa provee nan cu un porfenir. E desaroyo di economia no ta bay pareu cu e desaroyo financiero di nos pueblo, specialmente pa esunnan cu ta na e nivel mas margina den nos sociedad e situacion ta birando tur dia mas ficil. Esaki Eman ta bisa ta e pobresa cu nos ta mira y sinti, un pueblo sin opcion y perspectiva, un ciudadania yena cu debe y un deficit continuo den nan entrada pa cubri pa un existencia basico.

Pa Eman, e conclusion aki di Raad van Advies ta bisto for di varios aña caba den comunidad ora cu e ciudadano no por paga pa e costo di bida of e remedi cu e tin mester of ora cu mayornan no por paga pa e aumento den schoolgeld. Esey ta e manera con Gabinete Wever-Croes II ta hortando for di pueblo di Aruba. E ta referi na un inflacion persistente di 8% cu ta directamente relata na e peso fiscal riba cabes impone door di e gobierno aki cu un cantidad do medida, mencionando specificamente e aumento di BBO y e introduccion di BBO na frontera.

Citando cifra di CBS y di Banco Central, e rapport aki ta menciona cu e situacion financiero di e Arubiano ta den un pleno crisis door cu por lo menos 50% di e poblacion ta gana menos di e minimo cu e mester pa biba y cu e diferencia aki ta esun di mas grandi den ultimo seis aña; exactamente e mesun tempo cu nos pais ta bou mando di un coalicion lidera pa partido MEP.

“Miseria ta batiendo na porta di tur hende na Aruba, mientras cu ministernan y pralamentarionan di Gabinete Wever-Croes II y MEP y Raiz ta biaha rond mundo gabando con bon economia di Aruba ta,” Eman a expresa cu indignacion pa e maneho desastroso y e efecto cu e tin pa e ciudadano.

Despues di a mira tur e argumento y conclusion cu Raad van Advies ta ofrece den su rapport anual 2023, e determinacion di partido AVP pa rescata e futuro di Aruba y defende e bon comun, ta mas fuerte cu nunca. Eman: “Cada bes Aruba a confronta reto y crisis grandi, cada bes cu tabatin e anhelo pa un cambio grandi, e solucion y compromiso a sali for di e cuna aki, y un biaha mas ta for di e cuna aki di AVP ta bay rescata Pais Aruba y rescata e futuro di e ciudadano Arubiano. Nos ta BOLTER E COS aki pasobra e momento a yega pa pone e pais aki bek den man di pueblo.”