Lider di AVP, mr. Mike Eman: Gabinete Wever Croes (MEP/POR/RED) kier elimina Tra’i Merdia

Pa motibonan cu ningun hende por compronde Gabinete Wever-Croes pa media di Minister Lampe a cuminsa un proceso pa elimina e masha exitoso centro di cuido despues di scol “Tra’i Merdia”. E pregunta mesora ta lanta pakico cambia un proyecto cu asina bon resultado. Esaki ta parce atrobe un otro acto simplemente pa kibra algo grandi y bon cu un Gobierno di signatura di AVP a crea mas di 20 aña pasa. Asina e lider di AVP, mr. Mike Eman a expresa cu preocupacion. “Tra’i Merdia” a keda funda na 1996 durante Gabinete Henny Eman II, e tempo ey riba iniciativa di Minister Eddy Croes. Un tremendo proyecto cu a demostra su motibo di existencia. Vision di “Tra’i Merdia” ta pa cuida y duna guia na e muchanan di ciclo basico y di e forma aki contribui na formacion di muchanan feliz y saludabel pa comunidad di Aruba. Centenares di mucha a atende “Tra’i Merdia” y ta mira bek riba un periodo feliz di nan infancia. Miles di mucha a atende “Tra’i Merdia” durante e añanan tras di lomba unda cu nan tabata wordo yuda cu nan huiswerk, tabata hunga, canta. Tabata combina loke tabata necesario y util cu loke tabata creatividad. Hala sin mas un proyecto asina exitoso pone un banda ta bay ta desastroso pa enseñansa den su totalidad y hopi negativo pa mayornan. Cu Gabinete Wever Croes tur su decisionan ta wordo influencia pa motibonan partidista of otro interesnan cu no ta interes general ta obvio. Elimina algo bon y solido atrobe simpelmente pa motibonan partidista to hopi lamentabel. “Tra’i Merdia” no a bin di un dia pa otro. Ta hopi estudio tabatin prome cu a formalisa e bunita proyecto aki na 1996, Lider di AVP, mr. Mike Eman ta splica. Miles di major y muchanan lo wordo perhudica dor di e proceso cu Gobierno a inicia cu un carta cu ta ofrece maestronan, dirigentenan y lidernan pa sali for di “Tra’i Merdia”. E e resultado final lo ta cu “Tra’i Merdia” lo keda bashi y ora e gobierno por haci locual e kier haci, esta elimina “Tra’i Merdia” despues di 20 aña di exito. Esaki ta algo hopi condenabel, Eman ta expresa.

