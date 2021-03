Lider di AVP, Mike Eman: “Nos mester sigura e entrada di tur nos pensionadonan”

Lider di partido AVP, Mike Eman hunto cu miembronan di fraccion Marlon Sneek, Richard Arends y Robert Candelaria, e efectua un bishita na SvB caminda a reuni cu miembronan di staf y Director di e Departamento, Erwin Jacobs. Durante di e reunion aki, e delegacion di AVP a trata e tema di e fondo di pensioen di pensionadonan pero tambe a discuti e formula cu SvB ta usa pa duna subisidio di salario na miles y miles di trahado. Den un entrevista cu lider di AVP ela papia di algun di e puntonan di e reunion cu ta masha importante pa comunidad. Mike Eman: “Na e momentonan aki tin 22 mil pensionado cu ta haya un pensioen di SvB. E ta un entrada sumamente necesario pa nos grandinan. Pero nos por a mira cu dor di e situacion economico di nos pais di e ultimo añanan, cu cada bes e presion riba e fondo di pensioen ta aumenta. E cantidad di hendenan cu ta bira mas grandi y haci uso di e pension tambe ta sigui crece. Pareu cu esey por wak cu for di luna di maart di aña pasa, e caida dramatico den nos economia, a crea un situacion sumamente complica pa e fondo di pension cu SvB ta maneha. E situacion aki ta rekeri accion pa sigura e pension di tur e ciudadanonan cu ta depende di e entrada aki. Pa hopi di nan e ta nan unico entrada.”

SUBSIDIO DI HULANDA

Parti di e subsidio cu nos ta hayando for di Hulanda, ta bay pa yuda paga salarionan di trahadonan y otro parti di e subisidio cu nos ta haya di Hulanda ta bay pa subsidia e prima cu ta wordo paga pa garantisa cu nos pensionadonan tin nan pensioen tur luna. Nos sa for di diferente informacion cu ta wordo bisa cu pa juni e aña aki, Aruba posibelmente no lo haya e subsidio di salario di Hulanda mas. Esey naturalmente lo pone un presion adicional riba e fondo di pension di SvB cu mester keda paga e 22 mil pensionadonan. Mike Eman: “Partido AVP ta pensando adelanta con por tuma pasonan necesario pa garantisa cu nos pensionadonan ta keda haya nan pension. Nos ta hacienda e ehercicionan aki hunto cu SvB, dor di haya e cifranan mas actual cu nan tin, pa nos tambe por haci proyeccionnan. Nos a mira hopi bes, cu ora tin retonan financiero, ta busca e solucion den saco di nos conciudadanonan. Den e caso aki lo ta den pensioen di nos grandinan. Esey ta algo cu absolutamente nos no kier pa pasa.”

SALVAGUARDIA E PENSIOEN DI NOS GRANDINAN

Gobernacion di signatura di AVP, semper a percura pa un bon pensioen pa nos grandinan. AVP ta e partido cu a redobla e pensioen di nos grandinan. AVP ta e partido cu a introduci e ‘reparatietoeslag’ pa duna mas forsa di compra na pensionadonan. Y ta AVP a aumento e pensioen durante diferente gobernacion. Nos a haci reformanan den pasado cu tabata asina importante, cu awe e efectonan di e reformanan ey a haci cu e fondo di pensioen ta para riba su pia y hasta ta luchando pa supera un di e peor crisisnan cu Aruba a yega di conoce. Mike Eman: “Pa AVP ta importante pa e fondo aki wordo salvaguardia y pesey nos ta hacienda e ehercionan aki pa garantisa cu nos grandinan lo keda cu nan pensioen. Ideanan cu tin na e momentonan aki riba mesa, ta pa por yega na stabilisa e fondo y garantisa e durabilidad di e fondo di pensioen. Nos kier preveni cu ta bay den direccion di kita algo for di nos pensionadonan. Nos sa cu e gobernacion actual semper ta busca e solucion den e saco di nos conciudadanonan, esey ta un filosofia totalmente eroneo y contrario di loke AVP a haci semper. Aworaki, un biaha mas, partido AVP ta haciendo ehercicionan pa preveni, cu tur loke nos ta mira cu ta bin pa e fondo di pensioen, no resulta den un reduccion di e pensioen di nos grandinan. Loke nos kier ta pa nos salvaguardia e pensioen di nos grandinan. Esey ta e parti hopi importante di e bishita cu nos a haci na SvB.”

Comments

comments