Inmediatamente despues cu a bira conoci e accion cu personal di enfermeria a tene diamars mainta na Dr. Horacio E. Oduber Hospital, lider di Partido di Pueblo Arubano, AVP Mike Eman y colega parlamentario Mervin Wyatt-Ras a mobilisa pa e hospital pa asina manifesta nan solidaridad, pero alabes indica con esaki ta un consecuencia mas di e maneho di mentira y medida di e gobierno actual.

AVP a scoge pa duna su conferencia semanal for di pafo di e tereno di hospital, pa elabora con e crisis total di Aruba ta refleha den cada area, incluyendo esun medico. E walk out ta forma parti di algo mas grandi; ta e consecuencia di continuo gañamento, segun Eman. “Para pafo di hospitalidad den solidaridad cu enfermero cu ta esforsa nan mes y nos tin respet pa nan.”

El a recorda con algun dia pasa e fraccion di AVP a entrega pregunta den Parlamento tocante e cifra di mortalidad cu ta indica un aumento drastico, specificamente di 23% riba e promedio. Un di e motibonan tras di esaki ta e tardansa den brinda cuido specialisa, cu ta empeora door di e conflicto entre personal y maneho di hospital.

Pa ilustra un di e mentiranan mas reciente di Prome Minister Evelyn Wever-Croes, e lider di oposicion a menciona loke e mandatario a bisa recientemente pafo di sede di MEP, esta cu, tocante e topico di ley di matrimonio di mesun sexo, lo bay tene un ‘maatschappelijke consultatie’ cu den tempo di AVP no tabatin. Eman a mustra cu den tempo di AVP tabata tin Dialogo Social cu tur gremio promer cu traha ley y despues cu ley ta cla atrobe e Parlamento cu majoria di AVP tabata consulta.

Eman: “E gañamento di Evelyne ta causando hopi danjo. Mescos ora el a bisa cu ora e goberna, e no lo bin cu medida, cu e lo baha edad di pension,y asina mas. Si bo kier, gaña bo casa na cas; no gaña un pueblo completo, no gaña un parlamento, of un Reino Hulandes. Pasobra e gañamento aki ta conduci na e tipo di crisis cu nos tin na e momentonan aki.”

Otro ehempel nobo ta ora cu Gabinete Wever-Croes II a bisa cu e 7% di BBO na frontera ta pa proteha comercio local, mientras cu e siman aki Minister di Finanzas, Xiomara Maduro ta anuncia cu a aumenta e suma total na 900 florin di mercancia cu por bin cune di exterior sin paga impuesto. E lider di AVP ta mustra cu claramente esey no ta djis un contradiccion, pero simplemente mas gañamento cu e 7% na frontera tabata pa proteha comercio lokal.

E ta e realidad penoso cu nos pais ta biba aden. P’esey tambe e relato anual di Raad van Advies a indica cu no tin un ley cu Gabinete Wever Croes a bini cune post-Covid cu ta basa riba e bienestar general. Segun Eman tur Evelyne su leynan ta djis pa ranca placa di e conciudadano creando un crisis social economico den nos Pais. Mas aleu, tur e gañamento a pone cu awe Hulanda no tin confiansa mas den e palabra di gobierno di Aruba.

E lider di AVP a comparti cu segun e informacion cu nan ta hayando for di sector di cuido medico, tin lista di espera largo pa mira specialista. Esnan den cuido a sufri hopi na man di medidanan di Gabinete Wever Croes y e hospital cu AVP a laga den construccion, no tin fin di keda cla. Fuera di esey, cada dia mas specialista ta bandona Aruba y mas enfermero ta kita di hospital pa bay traha na ImSan. E efecto di demoralisacion cu Evelyne ta causando ta visibel tambe serca e hobennan cu no tin un perspectiva y como tal, no tin deseo pa regresa nan isla, Eman a expresa dilanti di hospital compartiendo un preocupacion cu henter nos pueblo ta comparti cune.