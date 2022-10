Lider di partido y fraccion di AVP den Parlamento, sr Mike Eman, a mustra riba e situacion hopi serio cu tin den casi tur bario rond di Aruba y den mayoria di casnan di famia, caminda nan situacion financiero ta hopi alarmante.

Segun Parlamentario Eman, den barionan di Pos Chikito, Savaneta, Madiki, Bushiri, mustrando cu den cada skina cu representantenan di partido AVP a cana, por a sinti un inkietud sumamente grandi cerca e conciudadanonan.

“E ta bisto cu nos hendenan ta luchando pa nan sobvrevivencia c’un costo di bida sumamente halto, algo cu comunidad ta expresando na nos pero caminda fuera di esaki, nan ser por mira den cifranan di Banco Central y Centraal Bureau Statistieken.

Pa henter pueblo, tabata otro momento di angustia grandi na momento cu cuentanan di awa y coriente a yega den hopi cas cu ya caba tabata wordo afecta pa un gran cantidad di medida y un probeza hopi creciente, caminda famianan practicamente, no tin placa mas pa pone cuminda riba mesa tres pa cuater bes, manera cada famia merece durante di un dia.

Sin duda pa Aruba ta un momento di hopi dolor, hopi pena den nos comunidad y nos ta sinti di parti di nos pueblo, cu nan ta sinti kico mas bal nan tin un gobierno di un pais, cu no ta conbibi cu esunnan mas vulnerabel den comunidad.

Cu tin un gobierno di e pais aki, cu no ta sinti e responsabilidad moral pa percura pa nos grandinan tin acceso na cuido medico, na remedi cu nan tin mester, un gobierno cu no ta realisa cu di e manera cu e ta cortando den carni y weso di nos conciudadanonan, ta percurando pa hopi infelicidad y hopi tristesa.

Riba tur locual comunidad tabata pasando aden caba den e temponan aki, recientemente a yega recibonanm exhorbitantemente halto di awa y coriente, caminda algun di e recibonan aki, a wordo manda pa nos for di tur skina di e isla pa mustra con sin piedad e gobierno aki ta cu su pueblo.

Practicamente nos por constata cu loke inicialmente a yega na Cas di Partido y tur colega di partido, ta loke tambe a yega na practicmente tur cas rond di Aruba.

Un ehempel di e abuso aki, ta di un famia di entrada mediano, cu tabata paga 617 florin te cu luna pasa pa coriente, e cuenta a bin e luna aki 1095 florin, pues practicamente e famia su cuenta di coriente a redobla.

Den un famia asina cu dos of tres yiu cu ainta ta bayendo scol, caminda mama y tata tin cu traha pa cubri gastonan di cas, otra gastonan necesario, e aumento di gasto di utilidad aki ta birando un peso demasiado grandi pa cualkier famia por carga na Aruba.

Un otro ehempel ta di un famia cu tabata paga un suma di 216 florin pa cuenta di awa te cu luna pasa, e cuenta nobo di awa cu a yega siman pasa, a subi te na 498 florin cu ta un aumento practicamente dobel di cual e famia tabata paga.

Ningun famia c’un presupuesto limita por ta prepara pa tipo di aumentonan asina, sigur despues cu gobierno a bisa cu aumentonan lo ta unicamente 26% cual ya caba ta sumamente halto ya cu ningun famia tabata prepara pa un aumento asina corda pa un aumento dobel di e suma cu nan tabata paga.

Ta un falta total di sentimentonan pa un situacion cu ya caba tabata precario den nos comunidad y awor gobierno ta haci esaki ainda mas pisa y hopi tga puntra nos si tabatin otro alternativa, tur rond di mundo nos ta mira cu prijs di coriente ta subi y esey ta corecto.

Sinembargo poco pais tabatin e cos aki regla pa por haci nan mes independiente for di e fluctuacion di e prijs di petroleo,” Parlamentario Mike Eman a mustra.

El a mustra cu pa un mentalidad politico negativo, a dicidi di para tur e iniciativanan aki cu lo a brinda nos pueblo un alternativa mucho mas positivo pa e tipo di crisisnan aki.