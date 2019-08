Liberato Hoek hefe di ambulans tin recomendacionnan pa tur hende pa evita problema di salud debi na calor

Hefe di ambulans, Liberato Hoek a mustra cu e dianan aki sigur ta hopi calor. Vooral den oranan di merdia e temperatura ta subi mas cu normal y sigur tin consehonan pa comunidad pa bebe mas likido cu normal y percura pa ta den sombra of den airco si ta posibel pa evita bira malo debi na e calor. Hende di edad ta esnan cu ta tiki mas vulnerabel mescos cu mucha y esaki ta debi cu nan tin menos vet laag pues esaki ta trece cune cu nan ta “droog uit” mas lihe y pesey e recomendacion ta bebe suficiente likido principalmente awa. Pero tambe e trahadonan bandi caminda y esnan cu ta na beach cu ta practicamente henter dia den e higra di solo. Conseho tambe cu por tin ta e hecho di tende bo curpa pasobra e curpa ta duna señalnan cu mester tene cuenta cune. Dus bo ta haya sed, dolor di cabez, stoma ta cuminsa bira, bo ta sinti cansancio y esakinan eingelijk no ta motibo pa jama ambulans di biaha y e persona mes por haci algo na esaki y e ora bebe suficiente likido pa evita cu cosnan aki sosode. Un persona mester bebe por lo menos 2 liter di awa pa dia of si mester conte na kilo ta mas of menos 30 mililiter pa kilo. Esaki ta cosnan cu un persona mes por haci pa su mes y evita problema. Dus pa muchanan tambe e recomendacionnan tambe ta conta dus duna nan hopi likido y preferibel hunga den sombra.

Comments

comments