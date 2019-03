Liberato Hoek: Ambulans ta cla pa ultimo dos parada di Carnaval 65

Den un entrevista cu Sr Liberato Hoek di Ambulans a duna di conoce cu nan ta cla pa e ultimo dos paradanan grandi tanto San Nicolas y Playa. Compara cu e añanan anterior e aña aki nos a haya basta melding pa atende durante ruta. Mayoria asistencia cu nos a brinda ta personanan cu a bira malo debi na presion, diabetico cu sucu a subi. Nos recomendacion na ciudadanonan ta pa laga e crusadanan habri pa e personal medico por duna e asistencia, principalmente na Playa na crusada fortzoutman banda di Parlamento y Adriaan Lacle Blvd. E no ta nada nobo pa basta aña caba e strategia ta asina y nos ta pidi na comunidad y algun auto tog ta para y unda esai ta keda getakel.

E aña aki a bin cu un campaña pa loke ta e number di palo di luz, algo pasa durante ruta yama 911 duna e informe y bisa e number di palo di luz, debi cu ora anos haya e melding nos tin tur e numbernan di palo di luz registra den un database y nos sa unda pa move.

Durante paradanan cu tin solo hopi hende ta bira malo y of cay flauw, Sr Liberato a bisa esaki ta pa motibo cu hendenan no ta come na ora y no ta tuma suficiente likido cu ta awa, alcohol no ta un likido cu ta keda largo den bo curpa pero un awa si. Nos recomendacion ta si bo ta bay bebe zorg pa no no stuur of busca un hende pa stuur pabo.

Comments

comments