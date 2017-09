Ley seco la drenta na vigor diahuebs atardi 6’or

Durante un entrevista cu vocero di polis, Lito Lacle, el a splica cu tin ley seco pa tur negoshi cu ta bende alcohol dia 21 di September, 6’or di atardi te cu dia 23 di September mainta.

Lacle a splica cu si tabata bal la pena si of no. Nos como Arubiano, ta stock nos mes manera pa diaranson, laga supermercadonan bashi, preparando pa 6’or di atardi, ora cu e luganan cu ta bende alcohol cera. Den articulo 56 di e vergunningsverordening ta papia cu e minister di Asuntonan General, mester haci un voordracht pa bin cu un landsbesluit pa bin cu ley seco. Esey ta su tarea como prome minister y a haci esaki, cu consecuencia di diahuebs 6’or di atardi, te cu diasabra mainta 6’or, ta prohibi pa bende alcohol na publico. Cu excepcion na hotel caminda cu por bende cu hendenan cu no ta residente y turista y na restaurant tambe. Na Aeropuerto ta bende cu no residentenan y turista. E ta prohibi entre 6’or di atardi diahuebs cu diasabra 6’or di mainta.

Lacle a sigui splica cu e barnan Chines no por bende ningun tipo di alcohol entrante e oranan ya stipula.

No ta keda ningun solucion mas pa bende un chips so.

Pa loke ta diabierna, e ta bay ta un dia hopi pisa, tanto den urna fuera di mas cos cu ta pasa riba caya, Lacle a splica cu Cuerpo Policial, mescos cu a haci dia 4 di Augustus, nan ta bay den e modo “All hands on deck”. Coleganan di recherche lo bisti uniform. Si algo bay for di sla, nan ta bay over bek na nan tarea primordial cu ta investigacion. Practicamente tur colega cu ta disponibel lo ta den uniform diabierna awo, te cu e ultimo conteo diabierna, manece diasabra marduga.

Pa loke ta e ley di Faya bo Haya, tambe ya ta na vigor y polis lo uza esaki ora cu mester pa asina por tuma accion mas liher ora di detene un hende. Lito Lacle a sigui splica cu “Lik op stuk” ta e ley caminda cu ta facilita e parti administrativo di Cuerpo Policial. Por ehempel pa bringamento tin tanto na boet, etc. E lista cu Ministerio Publico a duna, ta Lik op Stuk. Loke cu Cuerpo Policial a haci cu en berdad si nan bay over na detencion, ta hiba e persona un di e wardanan, e lo tin cu paga un boet y despues e por sali den libertad.

No bay tin ristramento preventivo si. Ministerio Publico a facilita Cuerpo Policial pa haci nan trabao mas lihe y mas eficiente.

Dia 4 di Augustus pueblo a sa di comporta su mes. Tin cu bisa cu tin e privilegio y e luho di ta un pais democratico cu no tin e problema di politiconan cu tin na nos pais bisiña. Nos tin di bay eherce nos voto, na fin di cuenta comporta nos mes manera debe ser. Cuerpo Policial lo percura pa orden publico y un biaha mas, na final di cuenta, ora cu conteo di e votonan tuma luga, ta bolbe bek na un colo di bandera, cual ta e bandera di Aruba.

Na final, esey ta e proceso cu tin cu yega te na final cun’e. E meta no ta pa cera mas hende cu ta posibel. E meta ta pa percura pa orden publico. Mescos cu e deber di e pueblo di Aruba ta pa comporta manera debe ser y respeta hende su opinion. Esey ta esun mas importante

A publica parti di e ley cu tin cu atene na e stembureaunan y un paar di straf cu por sosode si en caso algo bay fout na un di e stembureaunan. Ta importante pa prensa comunik’e na pueblo di Aruba cu nan sa cu nan tin cu atene na e leynan aki.