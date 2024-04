Desde prome di maart 2024, Ley Plan di Mayor a drenta na vigor. Esey ta nifica cu e mayornan cu separa of divorcia, tin e deber di traha un plan di mayor. Plan di Mayor ta un documento legal cu tin su balor ehecutivo. Eyden lo stipula cu e mayornan lo bay comparti of reparti loke ta e responsabilidad cu nan tin cu nan yiu. No solamente e parti financiero, sino e parti socioemocional. Por pensa riba con ta comunica dilanti di e muchanan. No ta descualifica otro dilanti di e muchanan, segun Michella Steenvoorde-Lacle, coordinado na Plan di Mayor y presidente di Ley Plan di Mayor

Plan di Mayor ta un fraccion preventivo di un otro departamento. Plan di Mayor ta haci su trabao ora tin problema den divorcio y e yiunan ta haya nan hinca memey.

Steenvoorde-Lacle ta sigui splica cu nan ta deal tambe cu e aspectonan financiero, cual t’e alimentacion di e muchanan y tambe por pensa riba e costonan adicional. Maner aun aircogeld, of ora un mucha mester bay un buitendag of un fiesta. Por bay den detaye cu Plan di Mayor.

Na april, gobierno a decreta cu e luna ta pa crea conscientisacion contra abuso di mucha y Plan di Mayor tambe ta preveni abuso di mucha, den e sentido cu ora tin un divorcio cu ta hopi pisa, cu e mayornan ta den un conflicto, e mucha e ora por sufri, den e sentido cu su derecho por wordo trapa. E derecho pa tin ambos amor den su bida, e derecho cu e tin pa tin e conexion cu e otro mayor, pero tambe por pensa cu tin mayor cu ta dun’e diripiente mucho responsabilidad. E ora ta yam’e parentification, cual tambe ta un abuso.

E otro ta negligencia. E por ta pasobra e mayornan ta asina den nan pelea, nan ta perde e bista di e educacion di e muchanan. E ora ey nan ta neglisha cos cu por ta si nan tabata den un paz mental of den un harmonia, nan no lo a lubida.

Por ehempel, lubida di busca e mucha na scol, of ta busc’e mucho laat. Of ta hib’e sin come. Ta cierto cos cu antes nan tabata regla hunto diripiente ta bira caotico p’e mucha.

Parental alienation: Esey ta nifica cu un mayor ta manipula e mucha den un manera cu e mucha e ora no kier wak e otro mayor mas den su bida of e no ta cumpli cu e mayor como mayor, pa tene e lasonan intacto cu e otro mayor.

ANOCHI INFORMATIVO

Steenvoorde-Lacle a indica cu nan ta kere den e tratadonan internacional di derecho di mucha, caminda cu e muchanan mester wordo scucha den loke ta regarda nan bienestar y nan bida en general.

Plan di Mayor ta dunando un bos n’e muchanan door di haci ‘kindgespreken’ y laga nan traha un plan di mucha den nos sistema hudicial, caminda cu e muchanan por wordo scucha entrante 12 aña di edad bay ariba. Den Plan di Mayor, ta scucha e muchanan entre 6 y 12 aña tambe. Esey ya caba ta conta mas of menos 300 pico mucha cu normalmente no ta wordo scucha.