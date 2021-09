Ley laboral nobo ta pone den balansa beslag riba salario

Dia prome di September ultimo tin un ley laboral nobo a drenta na vigor. A pesar cu e anuncio aki a bini di repente y a pone e doñonan di trabou den un careda pa e.o. modifica programa di payroll pa cumpli cu e exigencianan. , toch mester bisa cu e ta algo cu ta trahando riba dje for di aña 2016. Mr. Hose Figaroa, Presidente di sindicato FTA a splica cu e cambionan no ta recien, pero ta cla for di 2016.

E ley a keda demasiado tempo para prome cu el a wordo ehecuta.

Un di e aspectonan importante den e ley aki ta cu e ta garantisa e trahado un cierto cantidad di entrada, a pesar cu tin beslag riba esaki.

Antes e beslag tabata un tercera parti di bo salario netto y den esaki tin un cambio aworaki. Awo e ta depende si bo entrada ta riba of bou di 50 mil florin pa aña, of si bo tin salario minimo. Pa cada categoria tin un porcentahe diferente. Pa e trahado cu ta gana riba 50 florin pa aña, nada no a cambia, mientras cu pa esnan cu ta gana bou di 50 mil florin, e porcenahe cu por pone beslag riba dje a cambia.

Pa esnan cu tin salario minimo, e ley ta garantisa cu nan mester haya cierto cantidad di placa den nan man pa por sobrevivi.

Comments

comments