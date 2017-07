Ley laboral mester ta conoci pa trahado

Hopi biaha tin hopi abuso laboral ta tuma lugar pasobra e trahado no sa segun abogado di FTA, Hose Figaroa.

E ta conta cu tin dos aspecto. Tin e aspecto di conscientisa e trahado mes, unda cu e trahado mester sa kico ta su derecho, banda di su debernan na trabao. Hopi biaha e parti di derecho ta keda un banda y banda di esey tin e aspecto tambe di control cu tin cu tuma luga y cu no ta tumando luga. Pa loke ta e conscientisacion. Segun Figaroa ta na su luga y cu FTA ta purbando di haci esey tambe, di bin cu curso y charlanan unda cu e trahado ta haya un conocemento basico di kico ta su derechonan. Kico nan por wordo exigi for di dje, kico tin cu cumpli cun’e, loke ta orario di trabao, vakantie y e pagonan, etc. Tur eseynan ta importante pa e ta na altura di dje. Y e otro aspecto cu tambe falta hopi na Aruba, ta e control.

Lamentablemente no tin control, locual ta haci cu tur tipo di iregularidad na pia di trabao y e unico manera cu esaki por wordo contraresta ta si e trahado mes bay y entrega un keho.

Departamento di Labor ta bezig proactivamente cu control na pia di trabao locual ta haci e respet pa e reglanan, hopi miho. Na e momentonan aki tanten cu e dunado di trabao tene e trahado bao di presion pa e no entrega keho, e sa cu e por cumpli of no cu ley manera e kier. Mientras cu si tin un control activo, unda cu e departamento di labor ta laga regularmente controlnan tuma luga na pia di trabao bo lo haya cu e trahadonan mes no mester ta esun pa entrega keho, cu e kehonan lo wordo constata door di esnan cu ta controla pia di trabao.